Trump: Putin ve ben bir araya gelene kadar hiçbir şey olmayacak

Doha'daki ABD Başkanı Trump'tan yeni bir son dakika açıklaması geldi. Trump, "Putin'le görüşmeden Ukrayna konusunda hiçbir şey olmayacak" dedi.
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Ayrıntılar geliyor...
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