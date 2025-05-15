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Trump: Putin ve ben bir araya gelene kadar hiçbir şey olmayacak

Trump: Putin ve ben bir araya gelene kadar hiçbir şey olmayacak

15:2415/05/2025, الخميس
G: 15/05/2025, الخميس
Yeni Şafak
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Doha'daki ABD Başkanı Trump'tan yeni bir son dakika açıklaması geldi. Trump, "Putin'le görüşmeden Ukrayna konusunda hiçbir şey olmayacak" dedi.

Ayrıntılar geliyor...


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