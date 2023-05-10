Pentagon doğruladı: Putin'in 'yenilemez' dediği hipersonik füze düşürüldü

Rus ordusu, Ukrayna savaşında birkaç kez kullandığı ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in “hava savunma sistemlerince önlenemez” diye nitelediği Kinzhal hipersonik füzesinin Patriot füzesi ile düşürülmesi medyada gündem oldu.





Ukrayna ordusunun buna yönelik açıklaması Pentagon basın toplantısında gündeme geldi.





Ryder, “Onların (Ukrayna ordusunun) bir Rus füzesini Patriot kullanarak düşürdüğünü teyit edebilirim.” dedi.





Söz konusu Rus füzesinin Kinzhal olup olmadığı sorusuna ise Ryder, “Doğru.” yanıtını verdi.





Ancak sözcü, Rus hipersonik füzesini düşüren bataryayı hangi ülkenin sağladığı bilgisini vermekten kaçındı. Bir ilk yaşandı





Patriot hava savunma sistemleri ABD tarafından Irak ve Suudi Arabistan’da İran balistik füzelerine karşı kullanılıyordu ancak bu sistem ilk kez bir hipersonik füzeyi düşürmüş oldu.





Putin 'yenilemez' olarak nitelendirmişti

Vladimir Putin tarafından ilk kez Mart 2018'de tanıtılan Kinzhal-Hançer hipersonik füzesi, Rus lider tarafından 'yenilemez' olarak nitelendi.





Kinzhal-Hançer havadan atılan hipersonik füze sistemi için "Hızları, bunları günümüzün hava savunma ve füze savunma sistemlerine karşı yenilmez kılıyor. Basitçe söylemek gerekirse, yakalanamıyorlar. Dünyanın önde gelen ordularının bu silahları edinmeye çalıştığını anlamak kolay. Sevgili dostlar, Rusya bu silahlara sahip" diyen Putin, şu cümlelerle devam etti:

"Füze sesten 10 kat daha hızlı gidiyor. Uçuşu sırasında manevralar yapıyor ve tüm mevcut -ve inanıyorum ki gelecekteki de- savunma ve füze sistemlerini aşabiliyor. 2 bin kilometreye kadarki hedeflere nükleer ve konvansiyonel başlıklar taşıyabiliyor."











