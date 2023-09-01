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Dünya

Pentagon duyurdu: UFO'lar hakkındaki bilgilerin yayımlandığı web sitesi yayında

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), hükümetin "tanımlanamayan anormal fenomen" (UAP) olarak adlandırdığı "tanımlanamayan uçan cisim"ler (UFO) hakkında resmi olarak gizliliği kaldırılmış bilgilerin sunulacağı yeni web sitesi açtı.

11:49 . 1/09/2023 Cuma
AA
Arşiv

Arşiv

Pentagon Sözcüsü Patrick Ryder, dün yaptığı basın açıklamasında, Pentagon'un UFO'ları anlama çabaları konusunda kamuoyuna bilgi sağlamak amacıyla Bakanlığa bağlı Tüm Alanlarda Anomali Çözüm Ofisi (AARO) ile "www.aaro.mil" web sitesini açtığını söyledi. Web sitesinde gizliliği kaldırılıp kamuoyuna açıklanmak üzere onaylanan UAP vakalarının, videolar ve fotoğraflar da dahil olmak üzere bilgi sağlayacağını belirten Ryder, sitede raporlama indeksleri ve sık sorulan sorular bölümünün yanı sıra resmi raporlara, transkriptlere, basın bültenlerine ve toplumun yararlı bulabileceği diğer kaynaklara yer verildiğini dile getirdi.

4 yılı aşkın sürede yaklaşık 40 tanıkla gerçekleştirilmişti

Ryder, Pentagon'un, AARO'nun UFO'lar üzerindeki çalışmaları konusunda halka karşı şeffaf davranmaya kararlı olduğunu vurguladı. ABD'de 14 yıl istihbarat görevlisi olarak çalışan David Grusch, temmuzda yaptığı açıklamada, 4 yılı aşkın sürede yaklaşık 40 tanıkla gerçekleştirdiği görüşmelere işaret ederek, hükümette "tanımlanamayan ve insan kaynaklı olmayan araçların bulunduğunu" öne sürmüştü.

Özel komisyon kurulmuştu

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) de halk arasında "UFO" olarak bilinen tanımlanamayan hava olaylarını incelemek için özel komisyon kurmuştu. Pentagon'un Ocak 2023'te yayımladığı 2022 UAP Raporu'nda çeşitli kurumların ve ABD ordusu birimlerinin rapora sağladığı katkılar sonucu toplam 510 UFO vakasının sınıflandırıldığı belirtilmişti.



#Pentagon
#UFO
#ABD
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