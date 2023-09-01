Pentagon duyurdu: UFO'lar hakkındaki bilgilerin yayımlandığı web sitesi yayında

Pentagon Sözcüsü Patrick Ryder, dün yaptığı basın açıklamasında, Pentagon'un UFO'ları anlama çabaları konusunda kamuoyuna bilgi sağlamak amacıyla Bakanlığa bağlı Tüm Alanlarda Anomali Çözüm Ofisi (AARO) ile "www.aaro.mil" web sitesini açtığını söyledi. Web sitesinde gizliliği kaldırılıp kamuoyuna açıklanmak üzere onaylanan UAP vakalarının, videolar ve fotoğraflar da dahil olmak üzere bilgi sağlayacağını belirten Ryder, sitede raporlama indeksleri ve sık sorulan sorular bölümünün yanı sıra resmi raporlara, transkriptlere, basın bültenlerine ve toplumun yararlı bulabileceği diğer kaynaklara yer verildiğini dile getirdi.