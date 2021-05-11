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Dünya Pentagon Gazzeden İsraile atılan roketlere tepki gösterirken İsrail şiddetine ilişkin soruları cevaplamadı
AMERİKA

Pentagon Gazze'den İsrail'e atılan roketlere tepki gösterirken İsrail şiddetine ilişkin soruları cevaplamadı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Gazze'den İsrail'e roket fırlatılmasını "kabul edilemez" olarak nitelerken, işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Mecid-i Aksa'da İsrail polisinin ibadet eden Filistinlilere karşı aşırı güç kullanmasından kaygılı olup olmadığına yönelik soru üzerine "İsrail'e sorulsa daha iyi olur" dedi

Haber Merkezi AA
Pentagon Gazzeden İsraile atılan roketlere tepki gösterirken İsrail şiddetine ilişkin soruları cevaplamadı
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby açıklama yaptı.

İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'yı basarak Filistinli sivillere karşı başlattığı şiddet tırmanmaya devam ederken, ABD yönetimi bu şiddet olaylarını görmemeyi tercih ediyor.

Günlük basın toplantısında Kiby, Gazze'den İsrail'e fırlatılan roketlere ilişkin "Bugün Gazze'den İsrail'e yapılan roket saldırısı kabul edilemez. İsrail kendini savunma hakkına sahiptir. Burada da bakanlık olarak İsrail'in kendini savunma ve koruma konusundaki ihtiyaçları konusunda iş birliği yapmaya hazırız." dedi.

Bir gazetecinin "İsrail'in Kudüs'te silahsız Filistinlilere karşı aşırı güç kullanmasından endişeli misiniz?" sorusuna ise Kirby şu yanıtı verdi:

"Bu sorunun İsrail'e sorulmasının daha iyi olacağını düşünüyorum. Açıkçası masumların öldürüldüğünü görmek istemiyoruz. Kimse şu şiddet seviyesini görmek istemiyor ancak (daha önce) verdiğim yanıtta da söylediğim gibi bu roket saldırıları kabul edilemez. İsrail kendini savunma hakkına sahip."

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