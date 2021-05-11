Pentagon Gazze'den İsrail'e atılan roketlere tepki gösterirken İsrail şiddetine ilişkin soruları cevaplamadı

İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'yı basarak Filistinli sivillere karşı başlattığı şiddet tırmanmaya devam ederken, ABD yönetimi bu şiddet olaylarını görmemeyi tercih ediyor.

Günlük basın toplantısında Kiby, Gazze'den İsrail'e fırlatılan roketlere ilişkin "Bugün Gazze'den İsrail'e yapılan roket saldırısı kabul edilemez. İsrail kendini savunma hakkına sahiptir. Burada da bakanlık olarak İsrail'in kendini savunma ve koruma konusundaki ihtiyaçları konusunda iş birliği yapmaya hazırız." dedi.

Bir gazetecinin "İsrail'in Kudüs'te silahsız Filistinlilere karşı aşırı güç kullanmasından endişeli misiniz?" sorusuna ise Kirby şu yanıtı verdi:

"Bu sorunun İsrail'e sorulmasının daha iyi olacağını düşünüyorum. Açıkçası masumların öldürüldüğünü görmek istemiyoruz. Kimse şu şiddet seviyesini görmek istemiyor ancak (daha önce) verdiğim yanıtta da söylediğim gibi bu roket saldırıları kabul edilemez. İsrail kendini savunma hakkına sahip."

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OYNAT 00:36 Filistinli küçük kızın işgalci İsrail polisine sözleri yeniden gündemde: Siz hatalısınız ve teröristsiniz 2014 yılında çekilen bir görüntüde, Filistinli kız çocuğunun söylediği sözler yeniden gündem oldu. İşgalci İsrail askerlerinin önüne geçen 10 yaşında küçük bir kız çocuğu, cesur ve korkusuz bir şekilde gerçekleri yüzlerine haykırarak, 'Siz hatalısınız ve teröristsiniz. Bize hiçbir şey yapamazsınız. Dünya bizimle birlikte, sizinle değil.'' diye seslenmişti. BiP'te paylaş

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OYNAT 00:27 Fanatik Yahudiler Mescid-i Aksa'daki yangını kutlama yaparak izledi İsrail polisi, akşam namazından sonra bir kez daha işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da cemaate saldırdı. İsrail polisinin saldırısı esnasında çıkan yangın Harem-i Şerif'teki bir ağaca sıçradı. Öte yandan sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, fanatik Yahudilerin yangını sevinç gösterileri eşliğinde kutladığı görüldü. Görüntüler büyük tepki çekerken, yangının Mescid-i Aksa itfaiyesinin müdahalesiyle söndürüldüğü belirtildi.

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