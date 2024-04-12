Pentagon İsrail'in İran saldırısını haber vermemesinden rahatsız

İran, sürekli olarak İsrail’e saldıracağını açıklıyor ama hiçbir şey yapmıyor. İsrail, tepkilerinin çok sert olacağını belirterek, gerilimi yükseltiyor. ABD Başkanı Biden da İsrail’in güvenliği için her şeyi yapacaklarını tekrarlıyor. Karşılıklı restleşmeler sürerken İsrail, yalnızca arife ve bayramın birinci gününde Gazze’de 200 Filistinliyi katletti.