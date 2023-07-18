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Dünya

Pentagon i’yi unuttu belgeler Mali’ye gitti

ABD Savunma Bakanlığı, (Pentagon) binlerce gizli belgeyi, ABD'nin askeri e-postalarını imleyen ".mil" adresi yerine Mali'ye ait ".ml" uzantılı adreslere gönderdi. On binlerce askeri ve hassas e-posta bir 'harf hatası' nedeniyle yıllarca Mali'nin internet alanını yöneten şirkete sızmış oldu. Ocak ayından bu yana 117 bin e-postanın gönderildiği belirtiliyor.

04:00 . 18/07/2023 Salı
Yeni Şafak
Pentagon.

Pentagon.

ABD Savunma Bakanlığı’ndaki bazı (Pentagon) yetkililerin, gizli yazışmaları ve hassas bilgileri, yaptıkları harf hatası nedeniyle yanlışlıkla Mali’deki bir internet sağlayıcıya gönderdiği ortaya çıktı. İngiliz Financial Times gazetesi tarafından ortaya çıkartılan skandala göre, Pentagon’un resmi e-posta uzantısının “.MIL” olduğu ancak bazı çalışanların uzantıyı yıllarca “.ML” olarak kullandığı ve e-postaları Mali’ye gönderdiği belirlendi. Yıllarca fark edilmeyen skandal sonucunda gönderilen veriler içerisinde diplomatik belgeler, üst düzey yetkililerin seyahat detayları, vergi kesintileri ve şifreler gibi çok hassas bilgiler bulunuyor. Belgeler arasında, bir FBI ajanının Washington’daki Türk Büyükelçiliği’nden gelen ve terör örgütü PKK/YPG’nin potansiyel faaliyetlerine ilişkin bir uyarısı da bulunuyor. Yanlış yere iletilen notta, “Büyükelçilik, PKK/YPG terör örgütü ve kollarının, Türk Hava Yolları’nın Amerika Birleşik Devletleri’ndeki ofis ve şubelerini ‘bloke etmeyi, rahatsız etmeyi ve işgal etmeyi’ planladığına dair güvenilir bilgiler aldı” ifadeleri kullanılmış. Mali, Orta Afrika’da Rusya’ya ile en yakın

siyasi ilişkilere sahip ülkelerden biri olarak biliniyor.



#ABD
#Pentagon
#politika
35 dakika önce
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