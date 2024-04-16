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Dünya

Pentagon rakam verdi: İran'ın 81 İHA 6 balistik füzesini düşürdük

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran'ın geride kalan gün İsrail'e düzenlediği hava saldırısında attığı 6 balistik füze ile 81 insansız hava aracını (İHA) ABD'nin düşürdüğünü açıkladı. Pentagon sözcüsü Patrick Ryder, "İsrail'e yöneltilen hava tehdidinin yüzde 99'unun ortadan kaldırıldığını" iddia etti.

00:49 - 16/04/2024 Salı
Güncelleme: 00:57 - 16/04/2024 Salı
AA
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Pentagon sözcüsü Patrick Ryder, günlük basın toplantısında soruları cevapladı. Sözcü Ryder, ABD Merkez Komutanlığına (CENTCOM) göre, İran, Irak, Suriye ve Yemen'den İsrail'e yönelik 110 orta menzilli balistik füze, 30 kara seyir füzesi ve 150'den fazla İHA saldırısı yapıldığını söyledi.

İran'ın 81 İHA 6 balistik füzesini düşürdük

Ryder, bunlardan 81 İHA'nın ve en az 6 balistik füzenin ABD tarafından düşürüldüğünü belirtti.

ABD'nin bölgede gerilimin artmasını istemediğini kaydeden Ryder, diğer yandan İsrail'i ve ABD personelini savunmak için gerekli önlemleri almaya devam edeceklerini aktardı.

Ryder, İsrail'in İran'a karşılık vereceğine dair açıklamasıyla ilgili soruları ise
"Bu noktada varsayımlara girmek istemiyorum."
şeklinde geçiştirerek, bunların İsrail'e sorulması gerektiğini ifade etti.

"İsrail'e yöneltilen hava tehdidinin yüzde 99'u ortadan kaldırıldı"

İran'ın misillemesinde fırlattığı füze ile İHA'ların yüzde 50'sinin başarısız olduğu ve hedefine ulaşmadığı yönündeki bir soruya da Ryder, kürsüden istihbari detaya girmeyeceğini belirtti ve "İsrail'e yöneltilen hava tehdidinin yüzde 99'unun ortadan kaldırıldığını" iddia etti.

İran, saldırı öncesinde ABD'yi uyardı mı?

Ryder, İran'ın saldırıları başlatmadan önce müttefikleri üzerinden ABD'ye herhangi bir uyarı yapmadığını da söyledi.

Öte yandan, Ukrayna'nın hava savunma önleyicilerinin azalmasıyla ilgili bir soru üzerine de Ryder, Ukrayna'da durumun "vahim" olduğunu dile getirdi.

Rus güçlerinin cephede ilerleme kaydettiğini belirten Ryder, ABD'nin Ukrayna'nın hava savunma ihtiyacını sağlaması gerektiğini bildirdi.

Ryder,
"Şu anda olabilecek en önemli şey, Ukrayna'nın savunmasını sürdürebilmesi için gereken desteğin hacmini ve düzeyini alabilmesi için ABD Kongresi'nin ek bütçeyi kabul etmesidir."
dedi.




#Pentagon
#İran
#İsrail
#ABD
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