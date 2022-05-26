Dünya Pentagon Rusya Donbasta kazanımlarını artırıyor
AMERİKA

Pentagon: Rusya Donbas'ta kazanımlarını artırıyor

ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon), üst düzey bir yetkili, Rusya'nın, Ukrayna’nın Donbas bölgesinde askeri kazanımlarını artırdığını ve birçok bölgede Ukrayna güçlerini çevrelemeye çalıştığını belirtti.

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Haber Merkezi AA
Pentagon: Rusya Donbasta kazanımlarını artırıyor
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Bir grup gazeteciye Rusya-Ukrayna Savaşı konusunda brifing veren üst düzey bir yetkili, Rusya’nın doğu Ukrayna’daki ilerleyişinin devam ettiğini söyledi. Yetkili, "Rusya’nın Slavyansk ve Kramatorsk’a yönelik ilerleme kaydettiğini değerlendiriyoruz. Çatışmalar devam etse de Rus kuvvetleri, Sivierodonetsk’in kuzey doğusunun büyük bir kısmını ele geçirdiğini değerlendiriyoruz." dedi.

Rus ordusunun Lyman kentini kontrol altına almak üzere Ukrayna güçleri ile çatışmaya devam ettiğini kaydeden yetkili, "Şimdi Sivierodonetsk ile Popazna arasındaki bölgelerde konuşlu Ukrayna birliklerinin birbiriyle bağlantılarını kesmeye yönelik bir çaba görüyoruz. Dolayısıyla bir çevreleme çabası diyebiliriz.” diye konuştu.

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Yetkili, coğrafi olarak küçük bir alan da olsa Rusların kazanımlarını artırdığını ve ilerleme kaydettiğini dile getirdi.

Rus ordusunun, lojistik ve komuta kontrol kabiliyetlerini iyileştirip iyileştirmediğine ilişkin bir soruya yanıt veren yetkili, Rusya’nın askeri olarak daha küçük birlikler halinde ve küçük hedefler belirleyip buraları tek tek alma taktiğine yöneldiğini ancak halen doktrin olarak önce topçu atışı ile hedefleri yumuşatıp sonra askeri intikal gerçekleştirdiğini söyledi.

Yetkili, halen sayı ve ateş gücü bakımından Rusya'nın üstünlüğünün söz konusu olduğunu belirterek, 92 günlük savaşta Rusya’nın 1000 tank, 36 civarında savaş uçağı, 50’den fazla helikopter kaybettiğini açıkladı.

  • Yetkili, Rusya’nın halen Ukrayna’ya getirdiği ateş gücünün yüzde 80’ini koruduğunu belirtti.

Ukrayna’nın kıyı savunma ihtiyaçlarının bulunduğuna işaret eden yetkili, “Karadeniz’de üstünlük Rusya’da ve orada blokaj olduğu için Ukrayna’nın haklı olarak kıyı savunma kabiliyetlerine ihtiyacı var. Moskova gemisinin batırılmasından sonra kıyıya yaklaşan herhangi bir gemi görmedik henüz ama Rusya’nın blokajı başarılı bir şekilde devam ediyor. Ukraynalılar adına konuşmak istemem ama Rusya’nın, Karadeniz’deki limanların yakınlarına gemi sokmadan bloklayabileceğini gösterdi.” ifadelerini kullandı.

Yetkili, ABD ve Batı ülkelerinin yardımlarının Ukrayna’ya transferinin devam ettiğine dikkati çekti.

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