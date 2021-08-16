Pentagon: Türkiye ve ABD Kabil Havalimanı'nda kalabalığı dağıtmaya çalışıyor

Meksika’da kazaya karışan motosikletli havaya savruldu: 7 motosikletçi hayatını kaybetti

Meksika'nın başkenti Mexico City ile Cuernavaca şehri arasındaki karayolunda meydana gelen kaza anı kazaya karışan motosikletçinin kask kamerası tarafından kaydedildi. Motosikletlilerin yanı sıra iki TIR ve bir kamyonetin de dahil olduğu kazalar sonucunda toplamda 7 motosikletçi hayatını kaybetti. Ayrıca kazadan kaçınırken birbirlerine ve yol kenarına çarpan 15 motosikletçi de yaralandı.