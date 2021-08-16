Dünya Pentagon Türkiye ve ABD Kabil Havalimanında kalabalığı dağıtmaya çalışıyor
AMERİKA

Pentagon: Türkiye ve ABD Kabil Havalimanı'nda kalabalığı dağıtmaya çalışıyor

Taliban'ın ülke yönetimini ele geçirmesinin ardından Afganistan'dan kaçmak için Kabil Havalimanı'na giden Afganlar, yoğun bir kalabalık oluşturdu. ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) konuya ilişkin yapılan açıklamada, "ABD, Türkiye ve uluslararası ortaklarla Kabil Havalimanı'nda kalabalığı dağıtmaya çalışıyor" denildi.

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Pentagon: Türkiye ve ABD Kabil Havalimanında kalabalığı dağıtmaya çalışıyor
Afganistan'dan kaçmak için Kabil Havalimanı'na giden Afganlar.

Taliban'ın dün Afganistan'ın başkenti Kabil'e girmesinin, başkanlık sarayı ve kamu binalarının kontrolünü ele geçirmesinin ardından kentte panik havası sürüyor.

Binlerce kişi ülkeden kaçmak için Kabil Havalimanı'na akın etti.

Pentagon'dan açıklama: Dağıtmaya çalışıyor

Konuya ilişkin Pentagon'dan yapılan açıklamada, "ABD, Türkiye ve uluslararası ortaklarla Kabil Havalimanı'nda kalabalığı dağıtmaya çalışıyor" denildi.

En az 5 kişi öldü

Binlerce kişinin akın ettiği ve piste çıktığı Kabil Havalimanı'nda en az 5 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Hayatını kaybedenlerin, ABD askerlerinin açtığı ateş sonucu mu yoksa izdiham nedeniyle mi öldüğü henüz bilinmiyor.

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