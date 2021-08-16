Pentagon: Türkiye ve ABD Kabil Havalimanı'nda kalabalığı dağıtmaya çalışıyor

Taliban'ın dün Afganistan'ın başkenti Kabil'e girmesinin, başkanlık sarayı ve kamu binalarının kontrolünü ele geçirmesinin ardından kentte panik havası sürüyor.
Binlerce kişi ülkeden kaçmak için Kabil Havalimanı'na akın etti.
Pentagon'dan açıklama: Dağıtmaya çalışıyor
Konuya ilişkin Pentagon'dan yapılan açıklamada, "ABD, Türkiye ve uluslararası ortaklarla Kabil Havalimanı'nda kalabalığı dağıtmaya çalışıyor" denildi.
En az 5 kişi öldü
Binlerce kişinin akın ettiği ve piste çıktığı Kabil Havalimanı'nda en az 5 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.
Hayatını kaybedenlerin, ABD askerlerinin açtığı ateş sonucu mu yoksa izdiham nedeniyle mi öldüğü henüz bilinmiyor.