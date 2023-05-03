Pentagon'dan MİT'in DEAŞ operasyonuna övgü: Takdir ediyoruz

Günlük basın toplantısında, MİT'in Suriye'nin kuzeyinde DEAŞ elebaşı El Kureyşi'yi öldürmesine ilişkin soruya yanıt veren Ryder, "Genel anlamda, Türkiye'nin DEAŞ'a karşı yaptıklarını takdir ediyoruz. Bildiğiniz gibi, Kuzey Suriye'deki sınır bölgelerinde, Türk kuvvetleri geçmişte de DEAŞ ile mücadele etti. Ve yine, DEAŞ'ın kalıcı olarak yenilgisine yardımcı olmak için uluslararası toplumun yapabileceği her şey çok faydalıdır." dedi.