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Dünya

Pentagon'dan MİT'in DEAŞ operasyonuna övgü: Takdir ediyoruz

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT), DEAŞ'ın sözde lideri Ebu Hüseyin El Hüseyni El Kureyşi'ye yönelik operasyonuna ilişkin sorular üzerine, Türkiye'nin DEAŞ ile mücadelesini takdir ettiklerini söyledi.

07:22 . 3/05/2023 Çarşamba
AA
DEAŞ'ın sözde elebaşı Ebu Hüseyin El Hüseyni El Kureyşi MİT'in operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

DEAŞ'ın sözde elebaşı Ebu Hüseyin El Hüseyni El Kureyşi MİT'in operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

Günlük basın toplantısında, MİT'in Suriye'nin kuzeyinde DEAŞ elebaşı El Kureyşi'yi öldürmesine ilişkin soruya yanıt veren Ryder, "Genel anlamda, Türkiye'nin DEAŞ'a karşı yaptıklarını takdir ediyoruz. Bildiğiniz gibi, Kuzey Suriye'deki sınır bölgelerinde, Türk kuvvetleri geçmişte de DEAŞ ile mücadele etti. Ve yine, DEAŞ'ın kalıcı olarak yenilgisine yardımcı olmak için uluslararası toplumun yapabileceği her şey çok faydalıdır." dedi.


İki ülke silahlı kuvvetleri arasında bu konuda herhangi bir iletişimin söz konusu olup olmadığı sorusunu ise Ryder, ABD'nin Avrupa Kuvvetleri Komutanlığına yönlendirerek yanıtlamaktan kaçındı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Nisan'da, El Kureyşi'nin etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

Sık sık yer değiştirdiği tespit edilen "DEAŞ'ın sözde yeni halifesi" Ebu Hüseyin El Hüseyni El Kureyşi kod adlı teröristin, Suriye'nin kuzeyindeki Afrin/Cinderes'te olduğu ve yakın zamanda yer değiştireceği istihbaratını alan MİT, özel bir operasyon ekibi ile teröristin bulunduğu eve, 29 Nisan 2023'te gizli operasyon düzenlemişti.


MİT'in "teslim ol" çağrısına yanıt vermeyen DEAŞ elebaşı El Kureyşi, yakalanacağını anlayınca üzerindeki intihar yeleğini patlatmıştı.

Terör örgütü DEAŞ'a 2013'te katılan Ebu Hüseyin El Hüseyni El Kureyşi, kısa sürede örgüt içinde üst düzey görevlere yükselmişti.

Ebu Hüseyin El Hüseyni El Kureyşi, DEAŞ'ın önceki lideri Ebu Hasan El Kureyşi'nin öldürülmesi sonrası 30 Kasım 2022'de sözde yeni halife olarak ilan edilmişti.




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