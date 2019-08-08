Dünya Pentagondan Müşterek Harekat Merkezi açıklaması
ORTADOĞU

Pentagon'dan 'Müşterek Harekat Merkezi' açıklaması

ABD Savunma Bakanlığı, ABD ile Türkiye arasında "Müşterek Harekat Merkezi" kurulması konusunda mutabakata varıldığını ve sürecin kademeli olarak hayata geçirileceğini açıkladı.

Haber Merkezi AA
Pentagon'dan 'Müşterek Harekat Merkezi' açıklaması
Pentagon'dan 'Müşterek Harekat Merkezi' açıklaması

Pentagon Sözcüsü Sean Robertson, ABD ile Türkiye'nin güvenli bölge konusunda vardığı anlaşmayı değerlendirdi.

"Güvenli bölge" ifadesine yer verdiği açıklamasında Robertson, şu ifadelere yer verdi: "Ankara'da bu hafta yapılan askeri görüşmelerde, Suriye'nin Kuzeydoğusunda NATO müttefikimiz Türkiye'nin meşru güvenlik endişelerine cevap verecek sürdürülebilir bir güvenlik mekanizmasının kurulmasına yönelik ilerleme sağlandı. Bu bağlamda planlama ve uygulamaya devam edebilmek için Türkiye'de bir 'ABD-Türkiye Müşterek Harekat Merkezi' kurmayı amaçlıyoruz. Güvenlik mekanizması kademeli olarak hayata geçecektir. ABD, bazı adımları hemen atmaya hazırlanmaktadır ve bu konuları Türkiye ile konuşmaya devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de Müşterek Harekat Merkezinin en kısa zamanda kurulması için mutabakat sağlanmıştı.

Milli Savunma Bakanlığından dün yapılan açıklamaya göre, Suriye'nin kuzeyinde ABD ile koordineli şekilde tesis edilmesi planlanan güvenli bölgeye yönelik olarak, ABD askeri yetkilileriyle Milli Savunma Bakanlığında 5-7 Ağustos'ta görüşmeler gerçekleştirilmişti.

Görüşmelerde, Türkiye'nin güvenlik endişelerini giderecek ilk aşamada alınacak tedbirlerin bir an önce uygulanması, bu çerçevede güvenli bölge tesisinin ABD ile koordine ve yönetimi için Türkiye'de Müşterek Harekat Merkezinin en kısa zamanda kurulması konusunda mutabakat sağlanmıştı.

Türk ve ABD askeri yetkililerince, güvenli bölgenin bir barış koridoru olması ve yerinden edilmiş Suriyelilerin ülkelerine dönmeleri için her türlü ilave tedbirin alınması konusunda da anlaşmaya varılmıştı.

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