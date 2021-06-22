Dünya Pentagondan Türkiye açıklaması Afganistanda verilecek desteğin detayları görüşüldü
AMERİKA

Pentagon'dan Türkiye açıklaması: Afganistan'da verilecek desteğin detayları görüşüldü

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Kirby, Türkiye'nin Afganistan'da kalma ve Hamid Karzai Havalimanı'nı koruma konusunda öncülük etmeyi kabul ettiğini ve Türkiye'nin bu misyonu üstlenmesi için verilecek desteğin detaylarını görüştüklerini açıkladı.

Haber Merkezi AA
Pentagondan Türkiye açıklaması: Afganistanda verilecek desteğin detayları görüşüldü
John Kirby

Günlük basın toplantısında soruları yanıtlayan ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, Afganistan'daki güvenlik durumunu yakından takip ettiklerini ancak ABD'nin tamamen çekilmesi konusundaki takvimin değişmediğini ifade etti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin arasındaki telefon görüşmesinde, Kabil Hamid Karzai Havalimanı'nın korunması konusunda bir anlaşmaya varılıp varılmadığı sorusuna Kirby, bu görüşmenin geçen hafta NATO Zirvesi marjında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden arasında yapılan görüşmenin devamı olduğunu kaydetti.

Kirby, "Türkiye, havalimanının korunması konusunda öncülük etmeyi kabul etti. Ancak halen detayları üzerinde çalışılıyor. Yapılması gereken daha çok iş var. Onlar, ABD ve uluslararası toplumdan bir destek almaları gerektiğini belirttiler. Bunun üzerine çalışıyoruz." dedi.

"ABD Türkiye'ye bu konuda finansal veya lojistik destek vermeye hazır mı?" sorusuna ise Kirby, "Dediğim gibi bu konuda çalışıyoruz. Tam olarak verilecek desteğin ne olduğunu henüz bilmiyoruz." diye konuştu.

ABD'nin Afganistan'dan çekilme süreci devam ederken Amerikan kuvvetlerinin çekilmesi ile birçok ülkenin diplomatik misyonları için önem arz eden Hamid Karzai Havalimanı'nın korunması konusuna yönelik müzakereler sürüyor.

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