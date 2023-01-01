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Dünya
Pentagon'dan Türkiye'ye F-16 satışı yorumu
Pentagon Sözcüsü Ryder, ABD'den Türkiye'ye F-16 satışı kararının Kongre'ye ait olduğunu vurguladı. Ryder, "Onlara ne yapacaklarını söyleyemem. Tekraren dediğim gibi Türkiye ile ABD bir ittifakı paylaşıyorlar ve Türkiye sadece bölgede değil dünyada önemli bir ortak" yorumunda bulundu.
8:50 . 18/01/2023 Çarşamba
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Foto: Arşiv.

Foto: Arşiv.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, Kongrede Türkiye'ye F-16 satışına yönelik itirazlara ilişkin, "Bu Kongrenin karar vereceği bir şey. Buradan onlara ne yapacaklarını söyleyemem. Tekraren dediğim gibi Türkiye ile ABD bir ittifakı paylaşıyorlar ve Türkiye sadece bölgede değil dünyada önemli bir ortaktır" dedi.

Sözcü Ryder, günlük basın toplantısında, Türkiye’ye yönelik F-16 satışlarına ilişkin karara yönelik soruları cevapladı.

"YAKIN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Kararın ön inceleme için Kongreye gönderilmesi ve bu olası satışın iki ülke askeri ilişkilerinde ne ölçüde önemli olduğuna ilişkin soruyu yanıtlayan Ryder, kararın değerlendirme için Kongrenin önünde olduğunu dile getirdi.

Ryder, "Türkiye ile ABD arasındaki ikili ilişkiye gelince, her zaman Türkiye’nin önemli bir ortak ve müttefik olduğunu söyledik. Dolayısıyla Türkiye’nin liderleri ile bu ilişkiyi güçlendirmek ve karşılıklı savunma ihtiyaçlarımızın dikkate alındığından emin olmak için yakın çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

"TÜRKİYE SADECE BÖLGEDE DEĞİL DÜNYADA ÖNEMLİ BİR ORTAK"

ABD yönetiminin Türkiye’ye F-16 satışını onaylaması ile Yunanistan’a F-35 uçaklarını satma planının ilişkili olup olmadığı sorusu üzerine Ryder, bu konuların birbirinden bağımsız olduğunu ve ABD’nin iki ülke ile de ilişkileri bulunduğunu kaydetti.

Ryder, Kongrede bazı üyelerin Türkiye’ye F-16 satışına itiraz ettiği hatırlatılarak bu konuda Pentagon’un kongreye tavsiyede bulunup bulunmadığı sorusuna, “Bu Kongrenin karar vereceği bir şey. Buradan onlara ne yapacaklarını söyleyemem. Tekraren dediğim gibi Türkiye ile ABD bir ittifakı paylaşıyorlar ve Türkiye sadece bölgede değil dünyada önemli bir ortaktır" karşılığını verdi.​​​​​​​

#Pentagon
#ABD
#F-16
2 saat önce
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Pentagon'dan Türkiye'ye F-16 satışı yorumu
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