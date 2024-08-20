Pentagon'dan 'Ukrayna' itirafı: İstihbarat ilişkimiz var

“Hafta sonu Başkan Zelenski'nin Kursk operasyonundaki hedeflerinden bahsettiğini görmüşsünüzdür, dolayısıyla bunun ötesinde verebileceğim başka bir şey yok. Bakan Austin, Bakan Ümerov ile yaptığı görüşmede orada neyi başarmaya çalıştıklarını daha iyi anladı. Ancak bunun dışında verebileceğim daha fazla ayrıntı yok, evet, hafta sonu biraz daha netlik kazandık. Ukraynalıların faaliyet gösterdiği yer hala Rus güçlerinin ateş açtığı sınır ötesi bölge. Yani hala belirlediğimiz politikanın sınırları dahilinde hareket ediyorlar”