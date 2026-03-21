Peru’da sel ve heyelan: Hayatı olumsuz etkiledi

Peru’nun Huanuco bölgesine bağlı Ambo eyaletinde etkili olan yoğun yağışların ardından meydana gelen sel ve heyelanlar nedeniyle Central Highway’in bazı kesimleri toprakla kaplanarak Huanuco ile Lima arasındaki ulaşım aksadı.
Peru’nun Huanuco bölgesine bağlı Ambo’da şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlar, Central Highway’in bazı kesimlerini kapattı.
Rogron deresinin taşması sonucu oluşan sel suları yerleşim alanlarını, tarım arazilerini ve altyapıyı etkilerken, güçlü su akışı arazide erozyona yol açarak kaya ve sedimentleri sürükledi.
Bölgede küçükbaş hayvancılık için kullanılan kafesler çamurla kaplanırken, yetkililer yeni heyelan riskine karşı durumu yakından takip ediyor.