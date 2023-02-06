Pervez Müşerref öldü: Eski Pakistan Cumhurbaşkanı, hakkındaki davalar nedeniyle Dubai’de yaşıyordu

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Eski Pakistan Cumhurbaşkanı General Pervez Müşerref (79) hayatını kaybetti.
Eski Pakistan Cumhurbaşkanı Pervez Müşerref, dün Dubai’de Amiloidoz hastalığına bağlı nedenlerden hayatını kaybetti. 2001-2008 yılları arasında Pakistan’da Cumhurbaşkanlığı görevini üstlenen Müşerref, hakkında açılan davalar nedeniyle 2016 yılından beri Dubai’de yaşıyordu. Müşerref, 1999’da darbeyle iktidara gelmişti. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “Pervez Müşerref'in ailesine başsağlığı diliyorum. Huzur içinde yatsın” dedi. Pakistan Senatosu’ndan yapılan açıklamada ise “Senato Başkanı Muhammed Sadiq Sanjrani, eski Cumhurbaşkanı General Pervez Müşerref'in vefatından dolayı derin üzüntü ve kederini dile getirerek, üzüntüsünü yaslı ailesiyle paylaştığını söyledi” denildi.