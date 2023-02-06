|
Dünya

Pervez Müşerref öldü: Eski Pakistan Cumhurbaşkanı, hakkındaki davalar nedeniyle Dubai’de yaşıyordu

Eski Pakistan Cumhurbaşkanı General Pervez Müşerref (79), Dubai’de hayatını kaybetti. 1999’da darbeyle başbakan olan Müşerref 2001-2008 yılları arasında Cumhurbaşkanlığı yaptı. Hakkındaki davalar nedeniyle 2016’dan bu yana Dubai’de yaşıyordu.

03:45 . 6/02/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Eski Pakistan Cumhurbaşkanı General Pervez Müşerref (79) hayatını kaybetti.

Eski Pakistan Cumhurbaşkanı General Pervez Müşerref (79) hayatını kaybetti.

Eski Pakistan Cumhurbaşkanı Pervez Müşerref, dün Dubai’de Amiloidoz hastalığına bağlı nedenlerden hayatını kaybetti. 2001-2008 yılları arasında Pakistan’da Cumhurbaşkanlığı görevini üstlenen Müşerref, hakkında açılan davalar nedeniyle 2016 yılından beri Dubai’de yaşıyordu. Müşerref, 1999’da darbeyle iktidara gelmişti. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “Pervez Müşerref'in ailesine başsağlığı diliyorum. Huzur içinde yatsın” dedi. Pakistan Senatosu’ndan yapılan açıklamada ise “Senato Başkanı Muhammed Sadiq Sanjrani, eski Cumhurbaşkanı General Pervez Müşerref'in vefatından dolayı derin üzüntü ve kederini dile getirerek, üzüntüsünü yaslı ailesiyle paylaştığını söyledi” denildi.


#Pervez Müşerref
#Pakistan
#Dubai
20 dakika önce
default-profile-img
Pervez Müşerref öldü: Eski Pakistan Cumhurbaşkanı, hakkındaki davalar nedeniyle Dubai’de yaşıyordu
Kara kış kamplara ölüm getiriyor
Kadınlara meslek edindiren ‘iyilik’
Almanya: Kuzey Akım'da Rus sabotajı izi yok
Çin Balonu’ndan zafer çıkarttılar: Biden’ın bir hafta önceden haberi varmış
Kabinenin gündemi elçiler
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.