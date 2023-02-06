Pervez Müşerref öldü: Eski Pakistan Cumhurbaşkanı, hakkındaki davalar nedeniyle Dubai’de yaşıyordu

Cammu ve Keşmir’in işgalinin üzerinden 75 yılı aşkın bir süre geçmesine rağmen, Hindistan Keşmirlilerin yılmaz ruhunu ezmekten aciz. Keşmir liderlerinin çoğu ya hapiste ya da ev hapsinde tutulurken, Keşmir halkının özgürlük ve kendi kaderini tayin hakkı mücadelesi, Hindistan hükümetini ve onun 900.000 kişilik işgal gücünü şaşırtarak hâlâ devam ediyor.