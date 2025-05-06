Peskov'dan Ukrayna ile ateşkes uyarısı: Gerekli karşılık verilecek

Rusya'nın 8-10 Mayıs tarihleri arasında ilan ettiği ateşkese dair açıklama yapan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Ateşkes uygulanacak; ancak Kiev yönetiminin tesislerimize yönelik saldırı girişimleri sürerse, derhal gerekli karşılık verilecektir" dedi.
Rusya ile Ukrayna arasında gerilim, her geçen gün tırmanıyor...
Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugün günlük basın toplantısı düzenledi.
Toplantıda konuşan Peskov, Rusya’nın 8-10 Mayıs için ilan ettiği ateşkese değinerek değerlendirmelerde bulundu.
"Ateşkes olacaktır "
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kararıyla Rus güçlerinin saldırılarını sürdürmemeye devam edeceğini kaydeden Peskov, ancak Ukrayna güçlerinin Rus mevzilerini vurması durumunda karşılık vereceklerini sözlerine ekledi.
Peskov, Zelensky'nin 3 günlük ateşkesi imzalamamasına ilişkin "Ateşkes olacaktır, ancak Kiev rejiminin karşılık vermemesi ve mevzilerimizi ya da tesislerimizi vurma girişimlerinin devam etmesi halinde derhal uygun bir yanıt verilecektir." dedi.
Rus Sözcü Peskov, Kiev'in önerilen ateşkesi imzalamaya hazır olduğuna dair henüz herhangi bir işaret vermediğini söyledi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 28 Nisan’da yaptığı açıklamada, Zafer Günü vesilesiyle 8-10 Mayıs tarihlerinde tek taraflı olarak 3 günlük ateşkes kararı aldığını duyurmuştu.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ise ateşkese verdiği cevapta, 30 gün sürecek şekilde belirlenmesi halinde ateşkesi kabul edeceğini açıklamıştı.