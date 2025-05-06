Peskov'dan Ukrayna ile ateşkes uyarısı: Gerekli karşılık verilecek

Rusya ile Ukrayna arasında gerilim, her geçen gün tırmanıyor...

Toplantıda konuşan Peskov, Rusya’nın 8-10 Mayıs için ilan ettiği ateşkese değinerek değerlendirmelerde bulundu.

Peskov, Zelensky'nin 3 günlük ateşkesi imzalamamasına ilişkin "Ateşkes olacaktır, ancak Kiev rejiminin karşılık vermemesi ve mevzilerimizi ya da tesislerimizi vurma girişimlerinin devam etmesi halinde derhal uygun bir yanıt verilecektir." dedi.