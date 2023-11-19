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Dünya

Petro'dan Netanyahu'ya "Şifa Hastanesi" tepkisi: Yoğun bakımdaki bebekleri bile öldürdü

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, İsrail'in Şifa Hastanesi'ne yaptığı baskına ilişkin, "Netanyahu'nun Gazze'deki Şifa Hastanesi'ne başlattığı askeri kuşatma, yoğun bakımdaki bebekler de dahil herkesi öldürdü." dedi.

08:04 - 19/11/2023 Pazar
Güncelleme: 08:06 - 19/11/2023 Pazar
AA
Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro

Cumhurbaşkanı Petro, paylaşımında, "(İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu'nun Gazze'deki Şifa Hastanesi'ne başlattığı askeri kuşatma, yoğun bakımdaki bebekler de dahil herkesi öldürdü." ifadesini kullandı.

Bir başka paylaşımında ise İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in Filistin devletini tanıma konusundaki sözlerine destek veren Petro, "İspanya'nın Avrupa Birliği (AB) dönem başkanlığı vesilesiyle Filistin'e yönelik barbarlığı ve savaşı sonra erdirecek ittifakı kurabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.




#gazze
#Gustavo Petro
#israil
#Kolombiya
#Şifa hastanesi
1 saat önce
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