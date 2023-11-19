Petro'dan Netanyahu'ya "Şifa Hastanesi" tepkisi: Yoğun bakımdaki bebekleri bile öldürdü

Cumhurbaşkanı Petro, paylaşımında, "(İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu'nun Gazze'deki Şifa Hastanesi'ne başlattığı askeri kuşatma, yoğun bakımdaki bebekler de dahil herkesi öldürdü." ifadesini kullandı.

Bir başka paylaşımında ise İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in Filistin devletini tanıma konusundaki sözlerine destek veren Petro, "İspanya'nın Avrupa Birliği (AB) dönem başkanlığı vesilesiyle Filistin'e yönelik barbarlığı ve savaşı sonra erdirecek ittifakı kurabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.