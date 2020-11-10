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Dünya Pfizerin geliştirdiği koronavirüs aşısının fiyatı belli oldu
AMERİKA

Pfizer’in geliştirdiği koronavirüs aşısının fiyatı belli oldu

Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen ve yüzde 90 başarı sağladığı açıklanan Kovid-19 aşısının ABD'deki fiyatı, doz başına 19,5 dolar (159 TL) olarak belirlendi.

Haber Merkezi DHA
Pfizer'ın aşısı koronavirüsü yüzde 90 önledi.
Pfizer'ın aşısı koronavirüsü yüzde 90 önledi.

Koronavirüs aşısını geliştiren Prof. Dr. Uğur Şahin’in kurucusu olduğu BioNTech ve ABD merkezli ilaç şirketi Pfizer’in, gelen olumlu verilerinin ardından bu ay içinde ABD'ye koronavirüs aşısı için onay başvurusunu sunmaya hazırlanırken, koronavirüs (Covid-19) aşısının piyasa değerinin altında olacağı duyuruldu.

Doz başına 159 TL

Pfizer, ABD hükümeti ile Temmuz ayında 1,95 milyar dolarlık anlaşma imzaladı. İki doz halinde uygulanan bu aşının ABD’deki fiyatlandırılmasında doz başına 159 TL, iki dozunun ise 318 TL olacağı bildirildi.

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