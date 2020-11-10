Pfizer’in geliştirdiği koronavirüs aşısının fiyatı belli oldu

Koronavirüs aşısını geliştiren Prof. Dr. Uğur Şahin’in kurucusu olduğu BioNTech ve ABD merkezli ilaç şirketi Pfizer’in, gelen olumlu verilerinin ardından bu ay içinde ABD'ye koronavirüs aşısı için onay başvurusunu sunmaya hazırlanırken, koronavirüs (Covid-19) aşısının piyasa değerinin altında olacağı duyuruldu.

Doz başına 159 TL

Pfizer, ABD hükümeti ile Temmuz ayında 1,95 milyar dolarlık anlaşma imzaladı. İki doz halinde uygulanan bu aşının ABD’deki fiyatlandırılmasında doz başına 159 TL, iki dozunun ise 318 TL olacağı bildirildi.

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