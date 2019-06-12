Dünya Pilotları geri çağırın
AMERİKA

Pilotları geri çağırın

Türkiye’nin S-400 alımını bahane ederek Ankara’ya yönelik bir dizi tehdit sıralayan ABD, ülkedeki Türk pilotların F-35 eğitimlerini durdurdu. 6 Haziran’da ABD Savunma Bakanlığınca şantaj mektubu gönderilmesinden 5 gün sonra uygulamaya konan adım, F-35 macerasının büyük ölçüde sona erişi anlamına geliyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
ABD’de 6’sı pilot, diğerleri teknisyen olmak üzere 42 asker bulunuyor.
ABD’de 6’sı pilot, diğerleri teknisyen olmak üzere 42 asker bulunuyor.

Gelişmeyi doğrulayan Pentagon Sözcüsü Mike Andrews, “Türk pilotlarının F-35 eğitim uçuşları durduruldu. Bakanlık, Türk pilotların uçuş yapmadığından haberdar” dedi. TSK’ya ‘kağıt üzerinde’ teslim edilmiş 4 adet F-35 uçağıyla Arizona’da geçtiğimiz temmuz ayından beri uçuş eğitimlerine katılan 6 pilota artık Amerikan semaları yasaklandı. Arizona’daki Luke Air Hava Üssü’nde hayata geçen yasağın diğer eğitim merkezi Florida’daki Eglin Hava Üssü’nde de uygulanması bekleniyor.

KARŞILIK VERİLECEK Mİ

ABD’de 6’sı pilot, diğerleri teknisyen olmak üzere 42 asker bulunuyor. Pentagon’un Ankara’ya gönderdiği tehdit mektubunda, F-35 eğitimi için yeni Türk pilotlarının kabul edilmeyeceği, eğitimi süren mevcut askerlerin de 31 Temmuz’a kadar sınırdışı edileceği belirtilmişti.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin hiç vakit kaybetmeyip, PKK ve FETÖ terör örgütlerinin baş destekçisi Amerika’dan tüm personelini geri çağırması bekleniyor. ABD’ye karşı atılacak adımlar çerçevesinde Pentagon’un kullandığı İncirlik Üssü personeli hakkında muhtemel bir ‘sınırdışı’ adımının gelip gelmeyeceği ise merak konusu.

Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Eliot Engel

Sarhoş musun

Pentagon Türk pilotlara yasak koyarken Temsilciler Meclisi de boş durmuyor. Meclis, Beyaz Saray’a tavsiye niteliğinde bir karar alarak, Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi alması durumunda Türkiye’ye, ABD’nin hasımlarıyla yaptırımlar yoluyla mücadele etme yasası (CAATSA) kapsamında yaptırım uygulanmasını istedi. Oybirliğiyle alınan kararda Türkiye’ye S-400 alma kararının iptali için çağrı yapıldı.

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  • Meclisin, FETÖ ile ilişkileri ayyuka çıkmış Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Eliot Engel ise “Ulusal güvenlik teknolojimizi Rusya’ya açma riskini alamayız” dedi. Son yıllarda aldığı her kararda Türkiye’ye ilişkin benzer ifadeler kullanıp benzer çağrılar yapan (ABD vatandaşlarının serbest bırakılması, ‘demokratik normlar’a geri dönülmesi vs...) Temsilciler Meclisi, kabul ettiği son metinde skandal bir ifadeye daha yer verdi.

Rum lobisinin etkin olduğu Meclis, Türkiye’yi Kıbrıs’ta ‘işgalci’ olarak suçladı. Ankara’dan ilişkilerin normalleşmesi için ABD politikalarını takip etmesini isteyen Washington, Türk ordusunun Kuzey Kıbrıs’taki varlığını sonlandırması gerektiğini savundu. Böylece ABD, Doğu Akdeniz kaynakları için Türkiye’ye karşı ittifak kurduğu Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimiyle tam olarak aynı dili konuşmuş oldu.

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