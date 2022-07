PKK destekçisi sözde gazeteci Frederike Geerdink Irak'tan sınır dışı edildi

Terör örgütü PKK destekçisi olan ve 2015 yılında Türkiye'den sınır dışı edilen Hollandalı sözde gazeteci Frederike Geerdink, Irak'tan da sınır dışı edildi.

Kuzey Doğu Suriye sınırını geçerken polis ekipleri tarafından araca bindirildiğini sosyal medya hesabından duyuran Geerdink, 'istenmeyen kişi' ilan edildiğini belirterek, "Şu anda Erbil Havaalanı'na getirildim. Erdoğan'ın kolu uzun" ifadelerini kullandı.

Frederike Geerdink PKK'lı teröristlerle.

IKBY yetkililerinin 'bir kalemden' korktuğunu öne süren PKK yanlısı sözde gazeteci, "Kalemimin fazla keskin olmasından inanılmaz derecede gurur duyuyorum." dedi.

i'm deported from the kurdistan region in iraq. i almost crossed the border into northeast-syria when suddenly atmosphere changed, i was put in a car with police and brought to erbil airport, where i'm now. persona non grata. erdoğan's arm is long. #journalismisnotacrime REKLAM July 13, 2022

