PKK destekçisi sözde gazeteci Frederike Geerdink Irak'tan sınır dışı edildi Terör örgütü PKK destekçisi olan Hollandalı sözde gazeteci Frederike Geerdink, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) tarafından 'istenmeyen kişi' ilan edilerek ülkeden sınır dışı edildi. Sosyal medya hesabından polis ekiplerinin kendisini Erbil Havaalanı'na getirdiğini duyuran Geerdink, durumun sorumlusu olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı gösterdi.

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