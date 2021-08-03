Dünya PKK elebaşı Duran Kalkandan propaganda talimatı Erdoğanın 2023 ve 2071 planlarını bozalım
ORTADOĞU

PKK elebaşı Duran Kalkan'dan 'propaganda' talimatı: Erdoğan'ın 2023 ve 2071 planlarını bozalım

Terör örgütü PKK ile sınır ötesine taşınan mücadele sürerken elebaşı Duran Kalkan'dan itiraf gibi bir açıklama geldi. Suriye ve Irak'ta manevra kabiliyetini kaybeden örgütün sözde sorumlusu Kalkan, 'propaganda yapın' talimatını vererek "Erdoğan'ın 2023 ve 2071 planları var. Eğer mücadele etmezsek bunları gerçekleştirecek. Bunları bozalım" diye konuştu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
PKK elebaşı Duran Kalkandan propaganda talimatı: Erdoğanın 2023 ve 2071 planlarını bozalım
PKK elebaşı Duran Kalkan

Türkiye'nin hem yurt içinde hem de sınırın ötesinde terör örgütleriyle mücadelesi sürüyor. Irak'ın kuzeyinde geniş bir alan terör örgütü PKK'dan temizlenirken, Suriye'de de örgütün uzantısı PYD'ye darbe üstüne darbe indirildi.

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Duran Kalkan'dan talimat

Özellikle bölgede SİHA hareketliliğinin artmasıyla manevra kabiliyeti felç olan örgüt, geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin dört bir yanında çıkan yangınları üstlendiğini duyurmuştu.

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'Propaganda yapın'

Örgütün elebaşlarından Duran Kalkan da, yeni bir talimat vererek artık stratejilerini 'propaganda' yönüne çevirdiklerini ilan etti.

PKK elebaşı Duran Kalkan'dan 'propaganda' talimatı: Erdoğan'ın 2023 ve 2071 planlarını bozalım
OYNAT 01:56
PKK elebaşı Duran Kalkan'dan 'propaganda' talimatı: Erdoğan'ın 2023 ve 2071 planlarını bozalım
Terör örgütü PKK ile sınır ötesine taşınan mücadele sürerken elebaşı Duran Kalkan'dan itiraf gibi bir açıklama geldi. Suriye ve Irak'ta manevra kabiliyetini kaybeden örgütün sözde sorumlusu Kalkan, 'propaganda yapın' talimatını vererek 'Erdoğan'ın 2023 ve 2071 planları var. Eğer mücadele etmezsek bunları gerçekleştirecek. Bunları bozalım' diye konuştu.


'Erdoğan harita gösterdi'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'nda ilan ettiği 'terörden arındırılmış bölge' haritasını hatırlatan elebaşı Kalkan, "Erdoğan'ın 2023 ve 2071 hedefleri var. BM'de gösterdiği haritayı herkes biliyor. Eğer mücadele etmezsek bunu yapacak. Nasıl mücadele edeceğiz propaganda yapacağız. Dost edineceksin, insanları etkileyeceksin. Bunu herkes böyle bilmeli" diye konuştu.

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