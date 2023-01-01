PKK eylemi İsveç'te suç değilmiş: Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın maketinin asılmasında 'yeteri kadar hakaret olmadığı' sonucuna vardılar

İsveç’te yaşayan PKK yandaşlarının başkent Stokholm’de gerçekleştirdiği alçak eylem soruşturmaya bile değer görülmedi. Stokholm’deki tarihi belediye binası önünde 11 Ocak’ta düzenlenen PKK eyleminde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a benzetilen bir maket ayaklarında asılıp Türkiye ve Erdoğan hedef alınmıştı. Ankara ve Stokholm arasında tansiyonu yükselten provokasyonun yankıları sürüyor. NATO’ya üye olabilmek için Türkiye’nin onayını bekleyen İsveç’ten bir skandal hamle daha geldi. İsveç polisinin müdahale etmediği PKK yandaşları da cezasız kaldı.

“HAKARET YOK”

Stokholm merkezli Aftonbladet gazetesi, Stokholm Şehir Savcılığı’ndan Savcı Lucas Eriksson’un, Türkiye’den tepki yağan olayın suç teşkil etmediğine karar verdiğini duyurdu. Kararın kesin olduğu ve dosyanın kapatıldığı belirtildi. Aynı haberde savcının olayı hakaret davası olarak ele aldığı, ancak “yeteri kadar hakaret olmadığı” sonucuna vardığı ifade edildi. Savcı Eriksson’un “Dosya masama hakaret diye geldi, ancak ben hakaret teşkil edecek ağırlıkta bir şey olduğunu düşünmedim. Bir inceleme talep edilebilir ve daha sonra başka bir savcı bu davayı inceleyebilir” dediği öne sürüldü.

Büyükelçiliğe siyah çelenk

Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği, Türkiye Muharip Gaziler Derneği ile Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği üyeleri, PKK yandaşlarının İsveç’teki provokasyonunu protesto etti. İsveç’in Ankara Büyükelçiliği önünde toplanan dernek üyeleri, İsveç’e örgüt mensupları hakkında işlem yapması çağrısında bulundu. Açıklamaların ardından büyükelçilik kapısına siyah çelenk bırakıldı.

Bekir Bozdağ

NATO vizesi beklemeyin

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, “Son olay gösterdi ki, İsveç hükümeti verdiği sözlerin gereğini yerine getirmedi” dedi. Yozgat’ta konuşan Bozdağ, İsveç’in PKK eylemine katılanları yakalayıp yargıya teslim etmesi gerektiğini vurguladı: Türkiye bu konunun takipçisi olacak. İsveç hükümeti iadesi istenen teröristlerin iadesini de bugüne kadar gerçekleştirmedi. Bu olup bitenlerin Türkiye-İsveç ilişkilerine zarar vereceği tartışmasızdır. Eğer İsveç NATO’ya girmek istiyorsa sözünde durmalı. Aksi halde NATO’ya giriş vizesini Türkiye’den alamazlar. Teröristlerle dayanışma içinde olanlar, onların eylemlerine göz yumanlar, polisin gözetiminde eylem yapmasına izin verenler Türkiye’den NATO üyeliğine izin vermesini beklememeli.”

İsveç yargısı terörle mücadeleye karşı

AKParti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısından sonra İsveç’teki PKK eylemi hakkında açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın maketinin asıldığı PKK gösterisine ilişkin soruşturma başlatmayan İsveç makamlarına tepki gösteren Çelik, “Bu savcının açıklamasından şu çıkıyor; İsveç’te isteyen terör grubu, istediği eylemi yapabilir; dost ülkelerin ve ileride müttefik olmayı düşündüğü ülkelerin devlet başkanlarını ölümle tehdit edebilir ve İsveç bu terör yanlışlarının propaganda merkezi olarak kendisini konumlandırır” dedi. Çelik şöyle konuştu: “İsveç Başbakanı şunu düşünmeli: Sizin NATO gibi bir güvenlik örgütüne üye olma girişimlerinizi sabote edecek kadar eylem yapabilenler karşısında, yargınızın bu kararı bambaşka bir durumu ortaya koyuyor. Demek ki teröre karşı siyasi otoriteyle yargı arasında tamamen zıt bir durum var. İsveç NATO üyesi olsa, Türkiye’nin de olduğu masada teröre karşı nasıl yeni kararlar alacağız? O sırada NATO üyesi ülkede devlet başkanınıza dönük suikast modellemesi yapılıyor. Bu, hiçbir yerde kabul edilemez.”

Ömer Çelik

- 6’LI MASA: Bu model demokratik değil. Kendi cumhurbaşkanı adaylarını şimdiden etkisiz eleman olarak gösteriyorlar.

- İMZA YETKİSİ: Bu yaklaşım siyasi bir paralel yapı ortaya çıkarır.

- EYT: Seçim bekleniyormuş veya seçimden sonraya kalacakmış gibi bir şey söz konusu değil, irade ortaya çıkmıştır. Bakanımız gerekli açıklamayı yaptı. Seçim sonrasına kalması mümkün değil. Herkes müsterih olsun. Şubat, en geç Mart ayı içinde sonuca ulaşılmış olacak.

- SEÇİM TARİHİ: Erken seçim değil ama seçim tarihinde değişiklik söz konusu olacak. Birkaç tarih konuşuluyor.

- ŞAM’LA NORMALLEŞME: Süreç kendi seyrinde işliyor. Bir takım işler tamamlanmak üzere. Dışişleri bakanları da bir araya gelecek.



