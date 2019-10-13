PKK/PYD DEAŞ'lı teröristleri silahlandırıp Tel Abyad'a gönderdi

Barış Pınarı Harekatı'nda Tel Abyad ilçesi YPG/PKK'lı teröristlerden kurtarılırken, terör örgütün kirli oyunları da deşifre oluyor.
Tel Abyad bölgesinde YPG saflarında savaşan 24 terörist örgütten kaçarak, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim oldu.
- Konuyla ilgili yenisafak.com'a bilgi veren güvenlik kaynakları, PKK'nın daha önce Rakka operasyonu sırasında esir aldığı DEAŞ'lı militanları silahlandırıp Tel Abyad'a gönderdiğini söyledi.
Amerikan askerleriyle görüştüler
DEAŞ'lı teröristlerin daha önce YPG üniforması giymiş Amerikalı askeri eğitmenlerle görüştüğüne dair video kayıtları da bulunuyor.
Bu kayıtlarda teslim olan teröristlerden birinin DEAŞ'ın 'intihar eylemcisi' olduğunu itiraf ediyor.
Kirli sırlar bir bir ortaya çıkıyor
YPG'li teröristlerin Barış Pınarı Harekatı'na karşı yüzlerce DEAŞ militanını sahaya sürdüğü tahmin ediliyor.