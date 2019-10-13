PKK/PYD DEAŞ'lı teröristleri silahlandırıp Tel Abyad'a gönderdi

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kendi göbeğimizi kendimiz kesiyoruz geri adım atmayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Parlamento Başkanları Konferansı'nda konuşuyor. Barış Pınarı Harekatı ile ilgili olarak açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Kuzey Irak ve Suriye'de yürüttüğümüz terörle mücadele operasyonları asla bu ülkelerin toprak bütünlüğü ve egemenlik haklarını hedef almıyor" dedi. Öte yandan Erdoğan, "Bize sağdan soldan şu anda tehditler geliyor, bu gidişi durdurun diye. Biz onlara zamanında bu gidişatı durdurun dedik ama durdurmadılar. Şimdi biz kendi göbeğimizi kendimiz kesiyoruz, artık geri adım atmayacağız" dedi.