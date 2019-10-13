Dünya PKK/PYD DEAŞlı teröristleri silahlandırıp Tel Abyada gönderdi
ORTADOĞU

PKK/PYD DEAŞ'lı teröristleri silahlandırıp Tel Abyad'a gönderdi

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu, Barış Pınarı Harekatı kapsamında sınır hattında yer alan Tel Abyad'ı YPG/PKK'dan temizledi. Bu bölgede 24 terörist teslim oldu. Yenisafak.com'a bilgi veren güvenlik kaynakları, teröristlerin bazılarının DEAŞ militanı olduğunu ve PKK tarafından silahlandırılıp Tel Abyad'a gönderildiğini belirtti.

Hasan Hız Yeni Şafak
YPG saflarında savaşan teröristlerin, DEAŞ militanı olduğu ortaya çıktı.
YPG saflarında savaşan teröristlerin, DEAŞ militanı olduğu ortaya çıktı.

Barış Pınarı Harekatı'nda Tel Abyad ilçesi YPG/PKK'lı teröristlerden kurtarılırken, terör örgütün kirli oyunları da deşifre oluyor.

Tel Abyad bölgesinde YPG saflarında savaşan 24 terörist örgütten kaçarak, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim oldu.
  • Konuyla ilgili yenisafak.com'a bilgi veren güvenlik kaynakları, PKK'nın daha önce Rakka operasyonu sırasında esir aldığı DEAŞ'lı militanları silahlandırıp Tel Abyad'a gönderdiğini söyledi.

24 teröristten biri.

Amerikan askerleriyle görüştüler

DEAŞ'lı teröristlerin daha önce YPG üniforması giymiş Amerikalı askeri eğitmenlerle görüştüğüne dair video kayıtları da bulunuyor.

Bu kayıtlarda teslim olan teröristlerden birinin DEAŞ'ın 'intihar eylemcisi' olduğunu itiraf ediyor.


YPG üniformalı ABD askeri eğitmeni.

Kirli sırlar bir bir ortaya çıkıyor

YPG'li teröristlerin Barış Pınarı Harekatı'na karşı yüzlerce DEAŞ militanını sahaya sürdüğü tahmin ediliyor.
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