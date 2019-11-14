Dünya PKK/YPGnin depo olarak kullandığı okulda 50 adet anti tank mayını bulundu
BARIŞ PINARI HAREKATI

PKK/YPG'nin depo olarak kullandığı okulda 50 adet anti tank mayını bulundu

MSB: "Barış Pınarı Harekât Bölgesinde arama tarama faaliyetleri devam ediyor. PKK/YPG terör örgütü tarafından depo olarak kullanılan okul binasında 50 adet anti tank mayını bulundu."

Haber Merkezi İHA
Barış Pınarı Harekatı bölgesinde mayın ve EYP imha faaliyetleri
Barış Pınarı Harekatı bölgesinde mayın ve EYP imha faaliyetleri

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde devam eden arama-tarama faaliyetleri sırasında, PKK/YPG’li teröristlere ait 50 adet anti-tank mayını bulunduğunu duyurdu.

OKUL BİNASINDA BULUNDU

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı Harekât Bölgesinde arama tarama faaliyetleri devam ediyor. PKK/YPG terör örgütü tarafından depo olarak kullanılan okul binasında 50 adet anti tank mayını bulundu" denildi.
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