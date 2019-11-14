PKK/YPG'nin depo olarak kullandığı okulda 50 adet anti tank mayını bulundu

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde devam eden arama-tarama faaliyetleri sırasında, PKK/YPG’li teröristlere ait 50 adet anti-tank mayını bulunduğunu duyurdu.
OKUL BİNASINDA BULUNDU
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı Harekât Bölgesinde arama tarama faaliyetleri devam ediyor. PKK/YPG terör örgütü tarafından depo olarak kullanılan okul binasında 50 adet anti tank mayını bulundu" denildi.
Barış Pınarı Harekât Bölgesinde arama tarama faaliyetleri devam ediyor. PKK/YPG terör örgütü tarafından depo olarak kullanılan okul binasında 50 adet anti tank mayını bulundu.#MSB #TSK pic.twitter.com/CNdujBSPT5
Barış Pınarı Harekât Bölgesinde arama tarama faaliyetleri devam ediyor. PKK/YPG terör örgütü tarafından depo olarak kullanılan okul binasında 50 adet anti tank mayını bulundu.#MSB #TSK pic.twitter.com/CNdujBSPT5— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 14, 2019