PKK'lı İBB personeli Yunanistan'a sığındı: Beni Türkiye'ye iade etmeyin

Ukrayna lideri Zelenskiy'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür mesajı: Kendisine minnettarım

Rusya-Ukrayna savaşı ayladır devam ederken, Türkiye'nin barış için göstermiş olduğu çabalar tüm dünyanın dikkatini çekiyor.



Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna Lviv'e gerçekleştirdiği tarihi ziyaretten sonra Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, bir 'minnet' videosu yayımladı.



Zelenksiy konuşmasında, 'Devletimizin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne verdiği sarsılmaz destek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a minnettarım.' ifadelerini kullandı.

