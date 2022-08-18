PKK'lı İBB personeli Yunanistan'a sığındı: Beni Türkiye'ye iade etmeyin
İBB tarafından işe alındığı ortaya çıkan ve İçişleri Bakanlığı'nın başlattığı soruşturmanın ardından işten atılan PKK/KCK'lı Serbun Yurtsever, Yunanistan'a kaçtı. Sığınmacılara karşı insanlık dışı muamele sergileyen Yunanistan'dan medet uman Yurtsever, paylaştığı videoda 6 kişi kaçtıklarını söyleyerek, iade edilmeleri halinde Türkiye'de kurşunlanacaklarını öne sürdü.
CHP'li İBB tarafından işe alındığı ortaya çıkan ve İçişleri Bakanlığı'nın başlattığı soruşturmanın ardından işten atılan PKK/KCK'lı Serbun Yurtsever, Yunanistan'a kaçtı.
Sığınmacılara karşı insanlık dışı muamele sergileyen Yunanistan'dan medet uman Yurtsever, paylaştığı videoda 6 kişi kaçtıklarını söyleyerek, iade edilmeleri halinde Türkiye'de kurşunlanacaklarını öne sürdü.
İSPER İstanbul Personel Yönetim A.Ş’de ev cihazları teknikeri olarak çalışan Serbun Yurtsever’in 2014’ün başında Irak’ta faaliyet göstermek üzere PKK/KCK terör örgütünün kırsal alanına katılım yaptığı ortaya çıkmıştı. Ayrıca örgütün gençlik yapılanması içerisinde birçok illegal eyleme katıldığı tespit edilmişti.