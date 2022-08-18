Dünya PKKlı İBB personeli Yunanistana sığındı Beni Türkiyeye iade etmeyin
AVRUPA

PKK'lı İBB personeli Yunanistan'a sığındı: Beni Türkiye'ye iade etmeyin

İBB tarafından işe alındığı ortaya çıkan ve İçişleri Bakanlığı'nın başlattığı soruşturmanın ardından işten atılan PKK/KCK'lı Serbun Yurtsever, Yunanistan'a kaçtı. Sığınmacılara karşı insanlık dışı muamele sergileyen Yunanistan'dan medet uman Yurtsever, paylaştığı videoda 6 kişi kaçtıklarını söyleyerek, iade edilmeleri halinde Türkiye'de kurşunlanacaklarını öne sürdü.

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Haber Merkezi Diğer
PKKlı İBB personeli Yunanistana sığındı: Beni Türkiyeye iade etmeyin
PKK/KCK'lı Serbun Yurtsever'in İBB'de çalıştığı ortaya çıkmıştı.

CHP'li İBB tarafından işe alındığı ortaya çıkan ve İçişleri Bakanlığı'nın başlattığı soruşturmanın ardından işten atılan PKK/KCK'lı Serbun Yurtsever, Yunanistan'a kaçtı.

Sığınmacılara karşı insanlık dışı muamele sergileyen Yunanistan'dan medet uman Yurtsever, paylaştığı videoda 6 kişi kaçtıklarını söyleyerek, iade edilmeleri halinde Türkiye'de kurşunlanacaklarını öne sürdü.

PKK'lı İBB personeli Yunanistan'a sığındı: Beni Türkiye'ye iade etmeyin
OYNAT 00:51
PKK'lı İBB personeli Yunanistan'a sığındı: Beni Türkiye'ye iade etmeyin
CHP'li İBB tarafından işe alındığı ortaya çıkan ve İçişleri Bakanlığı'nın başlattığı soruşturmanın ardından işten atılan PKK/KCK'lı Serbun Yurtsever Yunanistan'a kaçtı. Sığınmacılara karşı insanlık dışı muamele sergileyen Yunanistan'dan medet uman Serbin Yurtsever, paylaştığı videoda 6 kişi kaçtıklarını söyleyerek iade edilmeleri halinde Türkiye'de kurşunlanacaklarını öne sürdü.

2014'TE ÖRGÜTE KATILMIŞ

İSPER İstanbul Personel Yönetim A.Ş’de ev cihazları teknikeri olarak çalışan Serbun Yurtsever’in 2014’ün başında Irak’ta faaliyet göstermek üzere PKK/KCK terör örgütünün kırsal alanına katılım yaptığı ortaya çıkmıştı. Ayrıca örgütün gençlik yapılanması içerisinde birçok illegal eyleme katıldığı tespit edilmişti.

Serbun Yurtsever
Serbun Yurtsever

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