Dünya PKKlı İsveç vekili, dört teröristin Türkiyeye iade edildiğini söyledi Hükümete güvenim kalmadı
AVRUPA

PKK’lı İsveç vekili, dört teröristin Türkiye’ye iade edildiğini söyledi: Hükümete güvenim kalmadı

PKK'lı İsveç Parlamentosu vekili Amineh Kakabaveh, İsveç'in 4 teröristi Türkiye'ye iade ettiğini ve İsveç hükümetine güveninin kalmadığını söyledi.

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Haber Merkezi Diğer
PKK’lı İsveç vekili, dört teröristin Türkiye’ye iade edildiğini söyledi: Hükümete güvenim kalmadı
İsveç Parlamentosu vekili PKK'lı Amineh Kakabaveh

PKK’lı İsveç parlamenteri Amineh Kakabaveh, Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında ‘üçlü mutabakat’ın imzalanması ile birlikte, İsveç’teki teröristlerin teslim edilme sürecinin başladığını, şu ana kadar İsveç’in 4 kişiyi Türkiye’ye teslim ettiğini söyledi.

Temmuz ayı başında İspanya’nın başkenti Madrid’de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, İsveç’in 73 teröristi iade edeceğini söyleyerek, “Şu anda 3-4 tane gönderdiler. Ama bunlar bizim için yeterli değil” diye konuşmuştu.

DİPLOMATİK ZAFER

Cumhurbaşkanı Erdoğan, üçlü mutabakat metniyle ilgili, "Türkiye'nin terör konusundaki kırmızı çizgilerini ortaya koymuştur. Bu muhtıra Türkiye açısından diplomatik bir zaferdir." demişti.

Rûdaw’a konuşan PKK’lı Kakabaveh, İsveç hükümetine güveninin kalmadığını belirterek, “Bu süreçte yaptıkları hiçbir şeye inanmıyorum. 4 kişiyi teslim ettiler. Ve bu bir propaganda değil, bir gerçek.” ifadelerini kullandı.

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