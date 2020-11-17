PKK'lı teröristten şoke eden itiraf: ABD'lilerden eğitim almışlar

Hayat

Tiyatroyu sevdiren adam: Güldürü ustası Nejat Uygur

Geleneksel Türk temaşa sanatında kendine özgü bir tavır geliştirerek, rol aldığı oyunlarda çocuksu tiplemeleriyle söze dayanan oyunculuğuyla ve hafif komedileriyle unutulmaz isimler arasına giren usta sanatçı Nejat Uygur, vefatının 7'nci yılında yad ediliyor. Sanatın toplum için olduğu düşüncesiyle yola çıkan Uygur, bir açıklamasında, "Sanatçı halkın gözü, ağzı, kulağıdır. Halkın yanında olduğunuz, dertlerini söylediğiniz zaman sizi seviyorlar" demişti.