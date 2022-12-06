Dünya PKKnın Ayn İsa sorumlusu etkisiz MİT Suriyede vurdu
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PKK’nın Ayn İsa sorumlusu etkisiz: MİT Suriye'de vurdu

MİT, Suriye’de nokta operasyonlarına bir yenisini daha ekledi. Uzun süredir takip edilen PKK/YPG’nin sözde Ayn İsa eyaleti sorumlularından “Mizgin Kobani” kod adlı Siham Mislih etkisiz hale getirildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
PKK’nın Ayn İsa sorumlusu etkisiz: MİT Suriyede vurdu
PKK/YPG’nin sözde Ayn İsa eyaleti sorumlularından “Mizgin Kobani” kod adlı Siham Mislih etkisiz hale getirildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı’nca Suriye'nin kuzeyindeki operasyonda terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Ayn İsa eyaleti sorumlularından "Mizgin Kobani" kod adlı Siham Mislih etkisiz hale getirildi. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde görevli Türk güvenlik güçlerine yönelik terör eylemlerini organize eden terörist Mislih'in, sabotaj eylemlerine katıldığı belirlendi.

MİT’İN TAKİBİNDEYDİ

Terör eylemlerini azmettirdiği tespit edilen terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Ayn İsa eyaleti sorumlularından Mislih'i takibe alan MİT, Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirilen operasyonla etkisiz hale getirdi.

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