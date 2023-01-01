PKK'ya kol kanat geren İsveç'in basını bile gerçeği görüyor: Türkiye'yle yaptığımız NATO anlaşmasına uymuyoruz

İsveç'te internet üzerinden yayın yapan Friatider gazetesi, iki gün önce ülkenin en büyük bankalarından SEB bankasının terör örgütü PKK/YPG için toplanan paraların bulunduğu hesabının aktif olduğunu yazmasına rağmen, söz konusu bankanın Türkiye ile İsveç arasındaki NATO anlaşmasına uymayarak terör örgütüne destek verdiğini yazdı.