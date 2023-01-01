PKK'ya kol kanat geren İsveç'in basını bile gerçeği görüyor: Türkiye'yle yaptığımız NATO anlaşmasına uymuyoruz

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Terör örgütü PKK'nın İsveç'in en büyük bankasında aktif hesabı bulunuyor.
İsveç'te internet üzerinden yayın yapan Friatider gazetesi, iki gün önce ülkenin en büyük bankalarından SEB bankasının terör örgütü PKK/YPG için toplanan paraların bulunduğu hesabının aktif olduğunu yazmasına rağmen, söz konusu bankanın Türkiye ile İsveç arasındaki NATO anlaşmasına uymayarak terör örgütüne destek verdiğini yazdı.
Gazete, İsveç, Türkiye ve Finlandiya arasında 28 Haziran 2022'de Madrid'de yapılan anlaşmanın 5. maddesini yayımladı.
Anlaşmanın 5. maddesinde Finlandiya ve İsveç'in terör örgütü PKK/YPG/PYD'ye destek vermeyeceğinin açıkça taahhüt ettiği kaydedildi. Buna rağmen SEB bankasının kurallara uymayarak terör örgütüne destek verildiği aktarıldı.