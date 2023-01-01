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Dünya
PKK'ya kol kanat geren İsveç'in basını bile gerçeği görüyor: Türkiye'yle yaptığımız NATO anlaşmasına uymuyoruz
İsveç'in en büyük bankalarından SEB'de terör örgütü PKK/YPG'nin aktif hesabı olduğu ortaya çıkmıştı. İsveç basını, terör örgütü PKK/YPG'nin SEB'deki aktif hesabının devam ettiğini ve İsveç'in Türkiye ile 28 Haziran 2022'de Madrid'de yaptığı NATO anlaşmasına uymadığına vurgu yaptı.
11:24 . 18/01/2023 Çarşamba
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Terör örgütü PKK'nın İsveç'in en büyük bankasında aktif hesabı bulunuyor.

Terör örgütü PKK'nın İsveç'in en büyük bankasında aktif hesabı bulunuyor.

İsveç'te internet üzerinden yayın yapan Friatider gazetesi, iki gün önce ülkenin en büyük bankalarından SEB bankasının terör örgütü PKK/YPG için toplanan paraların bulunduğu hesabının aktif olduğunu yazmasına rağmen, söz konusu bankanın Türkiye ile İsveç arasındaki NATO anlaşmasına uymayarak terör örgütüne destek verdiğini yazdı.


Gazete, İsveç, Türkiye ve Finlandiya arasında 28 Haziran 2022'de Madrid'de yapılan anlaşmanın 5. maddesini yayımladı.

Anlaşmanın 5. maddesinde Finlandiya ve İsveç'in terör örgütü PKK/YPG/PYD'ye destek vermeyeceğinin açıkça taahhüt ettiği kaydedildi. Buna rağmen SEB bankasının kurallara uymayarak terör örgütüne destek verildiği aktarıldı.

İsveç Mali Denetleme Kurumu'ndan Friatider'e yapılan açıklamada, "
Bireysel olaylar hakkında yorum yapmıyoruz"
dendi.




#İsveç
#PKK
#NATO
#SEBK
#YPG
#banka
1 saat önce
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PKK'ya kol kanat geren İsveç'in basını bile gerçeği görüyor: Türkiye'yle yaptığımız NATO anlaşmasına uymuyoruz
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