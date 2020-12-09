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Dünya PKKyı eğiten adam savunma bakanı oluyor Terör örgütüne desteğin mimarı
AMERİKA

PKK’yı eğiten adam savunma bakanı oluyor: Terör örgütüne desteğin mimarı, ABD'nin yeni savunma bakanı kim?

PKK’yı eğiten adam savunma bakanı oluyor: Terör örgütüne desteğin mimarı

ABD’nin yeni başkanı seçilen Joe Biden, Savunma Bakanlığı’na (Pentagon) eski CENTCOM Komutanı emekli Org. Lloyd Austin’i getirmeye hazırlanıyor. Austin’in Suriye’nin doğusunda terör örgütü PKK/YPG’nin DEAŞ’la mücadele kılıfı altında silahlandırılması ve desteklenmesi projesinin mimarı olduğu biliniyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Lloyd Austin
Lloyd Austin

ABD’nin seçilmiş başkanı Joe Biden’ın Savunma Bakanlığı (Pentagon) için eski Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı emekli Orgeneral Lloyd Austin’i aday göstereceği iddia edildi. Biden’ın cuma günü savunma bakanlığı adayını açıklayacağını duyurmasından kısa bir süre sonra Austin’i aday gösterdiği Amerikan basınına sızdı. Austin, ABD’de muharip bir komutanlığa komutanlık yapan ilk siyahi olarak biliniyor.

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  • General Lloyd Austin aynı zamanda Suriye’nin doğusunda terör örgütü PKK/YPG’nin DEAŞ’la mücadele kılıfı altında silahlandırılması ve desteklenmesi projesinin mimarı olduğu da biliniyor. Austin, 2016’da emekli olduktan sonra Raytheon savunma şirketinde yönetim kurulunda görev aldı. ABD’de yasa gereği bir kişi askerlik mesleğinden ayrıldıktan sonra 7 yıla kadar Savunma Bakanlığında herhangi üst düzey sivil göreve atanamaz.

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2016’da emekli olduğu için Austin’in bu yasal duruma karşı kongrenin 2017’de ABD Başkanı Donald Trump tarafından aday gösterilen Jim Mattis’e verdiği gibi muafiyet vermesi gerekiyor. Birçok kongre üyesinin Austin’e bu bağlamda bir muafiyet vermek istemediği iddia ediliyor.

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