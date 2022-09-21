Dünya Podcast dizisi cinayet davasının kararını değiştirdi 22 yıl sonra gelen pardon
AMERİKA

Podcast dizisi cinayet davasının kararını değiştirdi: 22 yıl sonra gelen 'pardon'

ABD’nin Maryland eyaletinde kız arkadaşını öldürmekten hüküm giyen ve 22 yıldır hapiste olan 42 yaşındaki Adnan Syed’in davasında ortaya çıkan yeni deliller hükmü bozdu. Syed’in suçsuzluğunu ilk ortaya çıkaran ise kriminal davaları işleyen bir podcast programı oldu.

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Podcast dizisi cinayet davasının kararını değiştirdi: 22 yıl sonra gelen pardon
Adnan Syed

Maryland’deki Baltimore kentinde 1999 yılında 18 yaşındaki kız arkadaşı Hae Min Lee’yi öldürdüğü gerekçesi ile 2000 yılında cinayet, adam kaçırma, soygun ve hürriyetten yoksun bırakma suçlarından ömür boyu hapse mahkum edilen Adnan Syed hakkındaki hüküm mahkeme tarafından bozuldu. Yenidelillerin ortaya çıkaran savcıların emriyle, Syed’in mahkumiyetinin kaldırılmasına karar verildi. 42 yaşındaki Syed’in serbest bırakılması onaylandı. Yargıç, kararını açıklarken kalabalık mahkeme salonunda alkışlar yükseldi. Savcılar, Syed’in yeniden yargılanması gerektiğini ifade etti.

PROGRAM 340 MİLYON KEZ DİNLENDİ

İsimleri paylaşılmayan iki muhtemel şüpheli hakkında yeni bilgiler elde ettiklerini kaydeden savcılar, söz konusu şüphelilerin kimliklerinin polis tarafından bilindiğini dile getirdi. ‘Serial’ adlı gerçek suç hikayelerinin ele alındığı podcast yayını ile ülke gündemine oturan davada savcılar, ortaya çıkan yeni deliller nedeniyle Syed’in hapis cezasının ev hapsine çevrilmesini talep etmişti. Podcast’in bölümleri dinleyiciler tarafından 340 milyondan fazla indirilmişti. Öte yandan mağdurun erkek kardeşi Young Lee ise mahkemenin verdiği karardan ötürü şoke olduğunu ve ailesinin verilen karar ile ihanete uğramış hissettiklerini söyledi.

ABD'de akıl almaz olay: 42 yıl boyunca suçsuz yere hapis yattı
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ABD’nin Kansas şehrinde 3 cinayetten hüküm giyen siyahi mahkum 43 yıl hapis yattıktan sonra aklanarak serbest bırakıldı.

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1979 yılında tamamı beyaz kişilerden oluşan jüri tarafından 3 cinayet işlediğine hükmedilen ve ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Kevin Strickland demir parmaklıkların ardında 43 yıl geçirdikten sonra söz konusu cinayetleri işlediğine dair bir kanıt bulunmadığına hükmedildi.

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Missouri Eyaleti Yüksek Mahkemesi yargıcı James Welsh, gerekçeli kararında, Strickland’in olay mahallinde cinayetleri işlediğine dair bir kanıt bulunmamasına,
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aleyhinde tanıklık yapan bir kişinin sonradan ifadesini polis baskısı altında verdiğini iddia ederek geri çekmesine rağmen suçlu bulduğunu vurgulayarak kararın dayanağı olmadığına ve mahkumun derhal salıverilmesine karar verdi.
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Cinayetleri işlediğini başından beri reddeden Strickland’in olay yerinde olmadığına dair birçok kez ifade veren bir tanığın ise yakın zamanda hayatını kaybettiği için mahkemede bulunmadığı öğrenildi.
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19 yaşındayken hüküm giyen 62 yaşındaki Strickland, ABD tarihinde haksız yere en uzun süre hapis yatan kişilerden biri oldu.

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Missouri eyalet yasaları, masumiyeti yalnızca DNA testiyle kanıtlanan eski mahkumlara haksız yere hapis yattıkları süre için tazminat isteme hakkı tanıdığından Strickland’in tazminat alamayacağı belirtildi.

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Strickland’e destek amacıyla \"gofundme.com\" internet sayfasında 100 bin dolara yakın para toplandı.

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ABD'de akıl almaz olay: 42 yıl boyunca suçsuz yere hapis yattı
ABD'nin Kansas şehrinde 3 cinayetten hüküm giyen siyahi mahkum Kevin Strickland, 43 yıl sonra söz konusu cinayetleri işlediğine dair bir kanıt bulunmadığı için serbest bırakıldı. 62 yaşındaki Strickland, ABD tarihinde haksız yere en uzun süre hapis yatan kişilerden biri oldu.

43 yıl yattıktan suçsuz olduğu ortaya çıkan mahkum için 1,5 milyon dolar toplandı
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