Podcast dizisi cinayet davasının kararını değiştirdi: 22 yıl sonra gelen 'pardon'
ABD’nin Maryland eyaletinde kız arkadaşını öldürmekten hüküm giyen ve 22 yıldır hapiste olan 42 yaşındaki Adnan Syed’in davasında ortaya çıkan yeni deliller hükmü bozdu. Syed’in suçsuzluğunu ilk ortaya çıkaran ise kriminal davaları işleyen bir podcast programı oldu.
Maryland’deki Baltimore kentinde 1999 yılında 18 yaşındaki kız arkadaşı Hae Min Lee’yi öldürdüğü gerekçesi ile 2000 yılında cinayet, adam kaçırma, soygun ve hürriyetten yoksun bırakma suçlarından ömür boyu hapse mahkum edilen Adnan Syed hakkındaki hüküm mahkeme tarafından bozuldu. Yenidelillerin ortaya çıkaran savcıların emriyle, Syed’in mahkumiyetinin kaldırılmasına karar verildi. 42 yaşındaki Syed’in serbest bırakılması onaylandı. Yargıç, kararını açıklarken kalabalık mahkeme salonunda alkışlar yükseldi. Savcılar, Syed’in yeniden yargılanması gerektiğini ifade etti.
PROGRAM 340 MİLYON KEZ DİNLENDİ
İsimleri paylaşılmayan iki muhtemel şüpheli hakkında yeni bilgiler elde ettiklerini kaydeden savcılar, söz konusu şüphelilerin kimliklerinin polis tarafından bilindiğini dile getirdi. ‘Serial’ adlı gerçek suç hikayelerinin ele alındığı podcast yayını ile ülke gündemine oturan davada savcılar, ortaya çıkan yeni deliller nedeniyle Syed’in hapis cezasının ev hapsine çevrilmesini talep etmişti. Podcast’in bölümleri dinleyiciler tarafından 340 milyondan fazla indirilmişti. Öte yandan mağdurun erkek kardeşi Young Lee ise mahkemenin verdiği karardan ötürü şoke olduğunu ve ailesinin verilen karar ile ihanete uğramış hissettiklerini söyledi.