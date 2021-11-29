43 yıl yattıktan suçsuz olduğu ortaya çıkan mahkum için 1,5 milyon dolar toplandı

ABD'lilere 'maske takın' çağrısı yapan Biden maskesiz alışveriş yaparken görüntülendi

ABD Başkanı Joe Biden, ABD'lilere sürekli maske takmaları konusunda çağrıda bulunmasına rağmen, Şükran Günü için gittiği Nantucket Adası'ndaki bir markette maske takmadan alışveriş yaparken görüntülendi.



Mağazanın kapısında yazan 'Maskesiz girilmez' uyarısını dikkate almayan Biden, maskesi çenesinde alışveriş yaptıktan sonra mağazadan ayrıldı.



ABD'de bir televizyon tarafından çekilen görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından, vatandaşlar, 'Yasaklar sadece halk için mi?' diyerek Biden'ı eleştirdi.

