Dünya 43 yıl yattıktan suçsuz olduğu ortaya çıkan mahkum için 1,5 milyon dolar toplandı
AMERİKA

43 yıl yattıktan suçsuz olduğu ortaya çıkan mahkum için 1,5 milyon dolar toplandı

ABD'nin Missouri eyaletinde, cinayet işlemekten suçlu bulunarak 43 yıl hapis yattıktan sonra aklanan siyahi mahkum için düzenlenen yardım kampanyasında, bağış miktarı yaklaşık 1,5 milyon dolara ulaştı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
43 yıl yattıktan suçsuz olduğu ortaya çıkan mahkum için 1,5 milyon dolar toplandı
62 yaşındaki Strickland, ABD tarihinde haksız yere oldukça uzun süre hapis yatan kişilerden oldu.

ABD'nin Kansas şehrinde, görgü tanıklarının şahitliği üzerine 3 kişiyi öldürmekten 43 yıl hüküm giyen ve 24 Kasım'da suçsuz olduğuna karar verilerek salıverilen Kevin Strickland için bölge halkının destek verdiği yardım kampanyasında, 1,5 milyon dolara yakın para toplandı.

Strickland'in, suçsuzluğunu ortaya çıkaran deliller arasında DNA'nın kanıt olarak gösterilememesi nedeniyle eyaletten tazminat alamadığı, 62 yaşındaki adamın temel yaşam masraflarını karşılayabilmesi için Midwest Masumiyet Projesi isimli kuruluşun, "gofundme.com" internet sayfası üzerinden yardım kampanyası düzenlediği belirtildi.

Missouri eyaleti yasaları, "haksız yere hapis cezasına" ilişkin tazminatların, yalnızca DNA kanıtı yoluyla aklanan kişilere ödenmesine izin veriyor.

43 YIL SONRA SUÇSUZ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

1979 yılında, tamamı beyaz kişilerden oluşan jüri tarafından 3 cinayet işlediğine hükmedilen ve ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Kevin Strickland'in, demir parmaklıkların ardında 43 yıl geçirdikten sonra, geçen hafta söz konusu cinayetleri işlediğine dair bir kanıt bulunmadığına hükmedilmişti.

1978'de gerçekleşen cinayetleri işlediğini hiçbir zaman kabul etmeyen Strickland, hapisten çıkarken, "43 yıl boyunca kendine dayanma gücü veren Tanrı'ya şükrettiğini" söylemişti.

19 yaşındayken hüküm giyen 62 yaşındaki Strickland, ABD tarihinde haksız yere oldukça uzun süre hapis yatan kişilerden oldu.

ABD’de 43 yıl sonra gelen 'pardon: Gazete haberi kaderini değiştirdi
DÜNYA
ABD’de 43 yıl sonra gelen 'pardon: Gazete haberi kaderini değiştirdi

ABD'de akıl almaz olay: 42 yıl boyunca suçsuz yere hapis yattı
FOTOĞRAF 10
Title
ABD’nin Kansas şehrinde 3 cinayetten hüküm giyen siyahi mahkum 43 yıl hapis yattıktan sonra aklanarak serbest bırakıldı.<br><br>
Title
1979 yılında tamamı beyaz kişilerden oluşan jüri tarafından 3 cinayet işlediğine hükmedilen ve ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Kevin Strickland demir parmaklıkların ardında 43 yıl geçirdikten sonra söz konusu cinayetleri işlediğine dair bir kanıt bulunmadığına hükmedildi.<br><br>
Title
Missouri Eyaleti Yüksek Mahkemesi yargıcı James Welsh, gerekçeli kararında, Strickland’in olay mahallinde cinayetleri işlediğine dair bir kanıt bulunmamasına,
Title
aleyhinde tanıklık yapan bir kişinin sonradan ifadesini polis baskısı altında verdiğini iddia ederek geri çekmesine rağmen suçlu bulduğunu vurgulayarak kararın dayanağı olmadığına ve mahkumun derhal salıverilmesine karar verdi.
Title
Cinayetleri işlediğini başından beri reddeden Strickland’in olay yerinde olmadığına dair birçok kez ifade veren bir tanığın ise yakın zamanda hayatını kaybettiği için mahkemede bulunmadığı öğrenildi.
Title
19 yaşındayken hüküm giyen 62 yaşındaki Strickland, ABD tarihinde haksız yere en uzun süre hapis yatan kişilerden biri oldu.<br><br>
Title
Missouri eyalet yasaları, masumiyeti yalnızca DNA testiyle kanıtlanan eski mahkumlara haksız yere hapis yattıkları süre için tazminat isteme hakkı tanıdığından Strickland’in tazminat alamayacağı belirtildi.<br><br>
Title
Strickland’e destek amacıyla \"gofundme.com\" internet sayfasında 100 bin dolara yakın para toplandı.<br><br>
Title
Title
ABD'de akıl almaz olay: 42 yıl boyunca suçsuz yere hapis yattı
ABD'nin Kansas şehrinde 3 cinayetten hüküm giyen siyahi mahkum Kevin Strickland, 43 yıl sonra söz konusu cinayetleri işlediğine dair bir kanıt bulunmadığı için serbest bırakıldı. 62 yaşındaki Strickland, ABD tarihinde haksız yere en uzun süre hapis yatan kişilerden biri oldu.


Kartpostallık görüntüler

Kartpostallık görüntüler

​Yavuz Sultan Selim Köprüsü bulutların üstünde...
Türkiyenin tek tapulu lagünü

Türkiye'nin tek tapulu lagünü

Kuş türü sayısı 238'e yükseldi.
İngiliz ekonomi gazetesi Financial Times itiraf etti: Sorunumuz Türk lirası değil Erdoğan

​Hedef Türkiye'nin global üs haline gelmesi.

Sekiz maddede, ​15 Temmuz'u bile destekleyen Muhammed bin Zayed'in ziyareti.

İran Dışişleri Bakanı'ndan Türkiye açıklaması.

​Haftanın ilk iş gününde yola çıkacaklar dikkat.
Saatteki hızı<br>110 km'ye çıkacak

Saatteki hızı
110 km'ye çıkacak

​Meteorolojiden tam fırtına uyarısı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.