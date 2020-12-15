Politico: ABD ve AB'nin bir müttefik olarak Türkiye'ye ihtiyacı var

ABD, Türkiye'ye S-400 satın alımı nedeniyle yaptırım uygulama kararı aldı. Yaptırımlar Türk savunma sanayisini hedef almayı amaçlıyor.

Bu karar, uzun süredir krizlerle devam eden Türk-Amerikan ilişkilerini daha da belirsizliğe attı.

Trump ile Erdoğan arasındaki iyi ilişkilere rağmen, mevcut sorunlar çözülemedi. Biden döneminde 'krizlerin çözümü' için yoğun diplomatik görüşmelerin olacağı tahmin ediliyor.

"TÜRKİYE VAZGEÇİLMEZ BİR MÜTTEFİK"

Amerikan siyasi haber sitesi Politico'da bir yazı kaleme alan Analist Paul Taylor, Türkiye'nin ABD ve Avrupa Birliği için vazgeçilemez bir müttefik konumunda olduğunu söyledi.

Türkiye'nin stratejik önemine dikkat çeken Taylor, "Rusya ile stratejik rekabetin arttığı dönemde Avrupa'nın Karadeniz'e açılan kapısı olan Türkiye, silahlı kuvvetlerinin gücü, 84 milyonluk nüfusu ve ekonomisindeki ağırlığı nedeniyle 'vazgeçilemez bir ortak' konumunda" değerlendirmesinde bulundu.

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