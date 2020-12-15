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Dünya Politico ABD ve ABnin bir müttefik olarak Türkiyeye ihtiyacı var
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Politico: ABD ve AB'nin bir müttefik olarak Türkiye'ye ihtiyacı var

Türkiye ile ABD arasında mevcut krizlerin Trump yönetiminde sona erdirilememesinin ardından gözler Biden döneminde olacak. ABD'nin S-400 yaptırımları, YPG terör örgütüne desteği ve Doğu Akdeniz konusundaki tutumu, ilişkileri büyük belirsizliğe atıyor. Batılı analist ve uzmanlar ise, Rusya ile stratejik rekabetin arttığı dönemde Türkiye'nin vazgeçilmez bir müttefik olduğuna dikkat çekiyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiye-ABD ilişkileri son 4 yıldır, tarihinin en kötü dönemini yaşıyor.
Türkiye-ABD ilişkileri son 4 yıldır, tarihinin en kötü dönemini yaşıyor.

ABD, Türkiye'ye S-400 satın alımı nedeniyle yaptırım uygulama kararı aldı. Yaptırımlar Türk savunma sanayisini hedef almayı amaçlıyor.

  • Bu karar, uzun süredir krizlerle devam eden Türk-Amerikan ilişkilerini daha da belirsizliğe attı.

Trump ile Erdoğan arasındaki iyi ilişkilere rağmen, mevcut sorunlar çözülemedi. Biden döneminde 'krizlerin çözümü' için yoğun diplomatik görüşmelerin olacağı tahmin ediliyor.

"TÜRKİYE VAZGEÇİLMEZ BİR MÜTTEFİK"

Amerikan siyasi haber sitesi Politico'da bir yazı kaleme alan Analist Paul Taylor, Türkiye'nin ABD ve Avrupa Birliği için vazgeçilemez bir müttefik konumunda olduğunu söyledi.

Türkiye'nin stratejik önemine dikkat çeken Taylor, "Rusya ile stratejik rekabetin arttığı dönemde Avrupa'nın Karadeniz'e açılan kapısı olan Türkiye, silahlı kuvvetlerinin gücü, 84 milyonluk nüfusu ve ekonomisindeki ağırlığı nedeniyle 'vazgeçilemez bir ortak' konumunda" değerlendirmesinde bulundu.

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