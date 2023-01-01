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Dünya
Polonya Cumhurbaşkanı Avusturya Dışişleri Bakanı'nın Rusya açıklamalarını eleştirdi
Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg'in 'Rusya'ya yönelik müdahalelerde orantılı olunması ve hedefin dışına çıkılmaması' yönündeki ifadeleri hakkında eleştirilerde bulundu. Duda, açıklamaların üzücü olduğunu dile getirdi.
16:53 . 19/01/2023 Perşembe
AA
Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda

İsviçre'nin Davos kasabasındaki Dünya Ekonomik Forumu'nda (WEF) basın mensuplarına konuşan Duda, Schallenberg'in açıklamalarının üzücü olduğunu söyledi.

Duda, "Bunun bir Avrupa Birliği (AB) ülkesinden, Avrupalı bir siyasetçi tarafından söylendiğini dikkate aldığımızda, şüphesiz bunu Avrupa'nın birliğini bozmak olarak görüyorum." ifadesini kullandı.

"Dökülen kana" aldırış etmeden işbirliğine hazır insanlar olduğunu söyleyen Duda, "Akan kanın durdurulması gerektiğine ve başka bir ulusun maruz kaldığı trajedinin faillerinin durdurulması gerektiğine inanıyoruz ve bugün bu ulus Ukrayna'dır." diye konuştu.

Schallenberg, 16 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Rusya'ya karşı "orantı duygusunun korunması ve 144 milyon Rus vatandaşına vize yasağı uygulamak gibi hedefi aşan yaklaşımlardan kaçınılması" mesajını vermişti.


#Alexander Schallenberg
#Andrzej Duda
#Rusya
#açıklama
#eleştiri
33 dakika önce
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Polonya Cumhurbaşkanı Avusturya Dışişleri Bakanı'nın Rusya açıklamalarını eleştirdi
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