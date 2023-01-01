Polonya Cumhurbaşkanı Avusturya Dışişleri Bakanı'nın Rusya açıklamalarını eleştirdi

İsviçre'nin Davos kasabasındaki Dünya Ekonomik Forumu'nda (WEF) basın mensuplarına konuşan Duda, Schallenberg'in açıklamalarının üzücü olduğunu söyledi.

Duda, "Bunun bir Avrupa Birliği (AB) ülkesinden, Avrupalı bir siyasetçi tarafından söylendiğini dikkate aldığımızda, şüphesiz bunu Avrupa'nın birliğini bozmak olarak görüyorum." ifadesini kullandı.

"Dökülen kana" aldırış etmeden işbirliğine hazır insanlar olduğunu söyleyen Duda, "Akan kanın durdurulması gerektiğine ve başka bir ulusun maruz kaldığı trajedinin faillerinin durdurulması gerektiğine inanıyoruz ve bugün bu ulus Ukrayna'dır." diye konuştu.

Schallenberg, 16 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Rusya'ya karşı "orantı duygusunun korunması ve 144 milyon Rus vatandaşına vize yasağı uygulamak gibi hedefi aşan yaklaşımlardan kaçınılması" mesajını vermişti.



