Polonya Cumhurbaşkanı Duda: LGBT hareketinin fikirleri Komünizm ideolojisinden daha tehlikeli

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, LGBTİ hakları savunuculuğunun 'komünizmden daha yıkıcı bir ideoloji olduğunu' söyledi.

LGBT ortaya çıksın diye mücadele yürütmedik

Polonya'da 28 Haziran'da yapılacak seçimler öncesi düzenlediği seçim kampanyasında konuşan Duda, ailesinin kuşağının 40 yıl boyunca komünist ideolojiyle boğuştuğunu belirtip "Onlar bu mücadeleyi, çok daha yıkıcı olan yeni bir ideoloji ortaya çıksın diye yürütmedi" diyerek LGBTİ hakları savunuculuğunu eleştirdi.

Cumhurbaşkanı Duda, iktidardaki milliyetçi PiS Partisi'nin müttefiki.