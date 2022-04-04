Polonya geçmiş defterleri açtı: 2010'daki uçak kazasından Rusya sorumlu

Polonya Başbakan Yardımcısı Jaroslaw Kaczynski, 2010 yılında Smolensk'te yaşanan ve dönemin cumhurbaşkanının da içinde olduğu uçak kazasından Kremlin'i sorumlu tuttu.

Kaczynski, ulusal bir dergiye konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Smolensk'in, saldırı olduğuna dair hiç şüphem yok. Bu karar, Kremlin tarafından alındı" ifadelerini kullandı.

"Birçok ülkenin Smolensk'te gerçekte neler yaşandığının farkında olduğunu" ifade eden Polonya Başbakan Yardımcısı, "dönemin Polonya hükümetinin gerçeği örtbas etme yolunu seçtiğini ve Rusya ile bir uzlaşma yoluna gittiğini" öne sürdü.

Dönemin Polonya Cumhurbaşkanı Kaczynski ve eşinin de aralarında olduğu 96 kişiyi taşıyan Tupolev 154 tipi uçak, 10 Nisan 2010'da Rusya'nın Smolensk Havaalanı'na inerken ormanlık alana düşmüş, kurtulan olmamıştı.

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