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Dünya

Polonya sınırında hareketlilik: Rusya'nın ardından Belarus için de harekete geçtiler

Polonya, Rusya'nın Kaliningrad Oblastı ile olan sınır hattında güçlendirme çalışmaları yapmıştı. Bu bölgenin ardından Polonya, Belarus sınırını da güçlendirmeye başladı.

10:36 . 11/03/2023 Cumartesi
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Polonya sınırı

Polonya sınırı

Polonya, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın devam ettiği bölgelerde sınırını güçlendirmeye devam ediyor.

Belarus sınırı da güçlendiriliyor

Polonya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, Rusya'nın Kaliningrad Oblastı ile olan sınır hattının ardından Polonya ordusunun Belarus sınırında da güçlendirme ve takviye çalışmalarının başladığını duyurdu.

Caydırıcılık amaçlanıyor

Sosyal medya hesabından Belarus sınırıyla ilgili yapılan çalışmalara dair bilgi ve görüntüler paylaşan Blaszczak, yapılan çalışmaların Rusya ve Belarus yönetimlerine karşı savunma ve caydırıcılık stratejisinin bir parçası olduğuna dikkat çekti.


#Polonya
#Rusya
#Belarus
10 dakika önce
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Polonya sınırında hareketlilik: Rusya'nın ardından Belarus için de harekete geçtiler
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