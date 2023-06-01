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Dünya

Polonya'dan Belarus ve Rusya kararı: Sınır yük trafiğine kapatıldı

Polonya, Belarus ile olan doğu sınırını hem bu ülkeden hem de Rusya'dan gelen kamyonlara kapattı. Bu karar, hapis cezasına çarptırılan Polonyalı-Belaruslu aktivist Andrzej Poczobut'un mahkumiyetinin onamasına misilleme olarak görüldü.

17:47 . 1/06/2023 Perşembe
AA
Polonya Belarus sınırını kapattı.

Polonya Belarus sınırını kapattı.

Polonya haber ajansı PAP'ın bildirdiğine göre yasak, iki ülkeden birinde kayıtlı kamyon, çekici, römork ve yarı römorklar için geçerli olacak.


Bu karar, Belarus Yüksek Mahkemesinin şubatta nefret suçundan sekiz yıl hapis cezasına çarptırılan Polonyalı-Belaruslu aktivist Andrzej Poczobut'un mahkumiyetini onamasına misilleme olarak görülüyor.


Polonya gazetesi Gazeta Wyborcza'nın 50 yaşındaki muhabiri Poczobut, şubatta verilen kararla mahkum edilmişti. Karardan kısa süre sonra Varşova yönetimi, Bobrowniki sınır kapısını kapattı, Minsk yönetimi de Polonya kamyonları için sınır geçişlerini zorlaştırarak misilleme yaptı.


Polonya daha sonra Belarus'tan gelen kamyonlar için Kukuryki-Koroszczyn sınır kapısını da kapattı.


Belarus'ta 300 bin kadar Polonyalı azınlık mevcut. Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Belaruslu eski bir aktivist ve Nobel ödüllü Ales Bialiatski'ye mart başında verilen 10 yıllık hapis cezasını da kınamıştı.





#Belarus
#Polonya
#sınır
#Rusya
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