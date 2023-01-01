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Dünya

Polonya'dan dikkat çeken karar: Rusya plakalı araçların ülkeye girişi yasaklandı

AB, Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle Rusya'ya yönelik yaptırımlarına bir yenisini daha ekledi. Letonya, Litvanya, Estonya ve Finlandiya'nın ardından Polonya hükümeti de Rusya plakalı araçların bu gece yarısından itibaren Polonya'ya girişinin yasaklanacağını duyurdu.

Pınar Görgü
07:51 . 17/09/2023 Pazar
AA
Yasak tüm araçlar için geçerli olacak.

Yasak tüm araçlar için geçerli olacak.

Polonya haber ajansı PAP, Kaminski'nin söz konusu açıklamayı bugün Belarus sınırında düzenlediği basın toplantısında yaptığını bildirdi.


'Rus arabası giremeyecek'

Polonya İçişleri Bakanı Kaminski, Rus plakalı binek araçların bu gece yarısından itibaren Polonya'ya girişinin yasaklanacağını belirterek
"Rus kamyonları zaten bu yasak kapsamındaydı. Şimdi bu konuyu kapatıyoruz. Polonya'ya hiçbir Rus arabası giremeyecek. Alınan karar, Ukrayna’daki acımasız savaşla bağlantılı olarak Rusya’ya ve Rus halkına uygulanan yaptırımların bir parçasıdır"
ifadelerini kullandı.

Yasağın araç sahibinin Rusya vatandaşı ya da başka bir ülke vatandaşı olmasına bakılmaksızın hem ticari hem de hususi olmak üzere, tüm araçlar için geçerli olacağı kaydedildi.



Polonyalı Bakan, bu yasağın AB Komisyonu’nun eylül ayında yayımladığı Rusya’da kayıtlı araçların AB ülkelerine girişinin yasaklanmasına ilişkin yönergelerin ardından alındığını ifade etti.


Letonya, Litvanya ve Estonya'nın ardından Finlandiya da dün Rusya plakalı araçların ülkeye girişini yasaklamıştı. Polonya, söz konusu yasağı uygulayacağını duyuran 5'inci ülke oldu.





#Polonya
#Rusya
#araç
#AB
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