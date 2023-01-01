Polonya'dan dikkat çeken karar: Rusya plakalı araçların ülkeye girişi yasaklandı

"Rus kamyonları zaten bu yasak kapsamındaydı. Şimdi bu konuyu kapatıyoruz. Polonya'ya hiçbir Rus arabası giremeyecek. Alınan karar, Ukrayna’daki acımasız savaşla bağlantılı olarak Rusya’ya ve Rus halkına uygulanan yaptırımların bir parçasıdır"