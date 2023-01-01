Polonya'dan dikkat çeken karar: Rusya plakalı araçların ülkeye girişi yasaklandı

Yasak tüm araçlar için geçerli olacak.
Polonya haber ajansı PAP, Kaminski'nin söz konusu açıklamayı bugün Belarus sınırında düzenlediği basın toplantısında yaptığını bildirdi.
'Rus arabası giremeyecek'
Yasağın araç sahibinin Rusya vatandaşı ya da başka bir ülke vatandaşı olmasına bakılmaksızın hem ticari hem de hususi olmak üzere, tüm araçlar için geçerli olacağı kaydedildi.
Polonyalı Bakan, bu yasağın AB Komisyonu’nun eylül ayında yayımladığı Rusya’da kayıtlı araçların AB ülkelerine girişinin yasaklanmasına ilişkin yönergelerin ardından alındığını ifade etti.
Letonya, Litvanya ve Estonya'nın ardından Finlandiya da dün Rusya plakalı araçların ülkeye girişini yasaklamıştı. Polonya, söz konusu yasağı uygulayacağını duyuran 5'inci ülke oldu.