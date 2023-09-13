Estonya Letonya ve Litvanya'dan Rusya plakalı araçlara veto

Estonya Letonya ve Litvanya Rusya plakalı araçların ülkeye girişini yasakladı.
Estonya, Letonya ve Litvanya, Rusya plakalı araçların bugünden itibaren ülkeye girişinin yasaklandığını açıkladı.
Söz konusu yasak kararı ilk olarak Litvanya'dan geldi.
Rusya ile kara bağlantısı olmayan, Litvanya ile Polonya arasında Baltık Denizi kıyısında yer alan Rus toprağı Kaliningrad'a gidecek araçların bu yasaktan muaf tutulacağını belirten Neliupsiene, gerekli belgeleri ibraz etmeyen kişilerin sınırdan geçirilmeyeceğini belirtti.
Öte yandan Letonya basınında yer alan haberlerde, Rusya plakalı araçların ülkeye girişinin yasaklandığı bildirildi.
Estonya da aynı adımı attı
Konuyla ilgili son adım ise Estonya'dan geldi ve ülkenin İçişleri Bakanlığı, bugünden itibaren Rusya plakalı araçların ülkeye girişinin yasaklandığını duyurdu.
Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna, yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu kararın "doğru" olduğunu belirterek, kararı memnuniyetle karşıladığını kaydetti.
Tsahkna, bugün sınır komşusu ülkelerle de bir video konferans toplantısı yapacaklarını kaydetti.