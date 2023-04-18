Polonya'dan dikkat çeken Rusya kararı: Sınıra elektronik bariyer inşa edilecek

Polonya ve Macaristan’ın ardından Slovakya da Ukrayna’dan tahıl ithalatını geçici olarak yasakladı. Slovakya, Polonya ve Macaristan’ın aksine kendi tarım çalışanlarını korumak için değil, Ukrayna’dan ithal edilen tahılda insan sağlığı için zararlı pestisit maddesi bulunduğu için yasak kararı aldı. Slovakya Tarım Bakanlığından yapılan açıklamada, dayanışma adına Ukrayna’dan gerçekleşen tahıl akışının kontrolünde tüm yasal imkanların tükendiği kaydedildi. Yasağın ne zaman sona ereceği bilinmiyor.