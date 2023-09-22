Polonya'dan dikkat çeken Ukrayna kararı: Milyarlarca dolara satın aldığımız silahlarımızı başkasına devredemeyiz

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda
Polonya'dan PAP haber ajansı, Duda'nın konuya ilişkin yaptığı açıklamalara yer verdi.
Duda, Başbakan Mateusz Morawiecki'nin bu konudaki açıklamalarının "olabilecek en kötü şekilde" yorumlandığını belirterek, Başbakan'ın açıklamasının, Polonya ordusu için satın alınan yeni silahlarla ilgili olduğunu vurguladı.
Duda, Polonya ile Ukrayna arasında daha önce imzalanan tedarik sözleşmelerini ise yerine getirdiklerini ve getirmek zorunda olduklarını kaydetti.
Cumhurbaşkanı Duda, ordunun stoklarından çıkarılan teçhizatın bir kısmının, bugüne kadar eski Sovyet silahlarının transfer edildiği gibi Ukrayna'ya transfer edilebileceğini belirtti.
Polonya Başbakanı'nın açıklamaları
Başbakan Morawiecki, Polsat News televizyonuna 20 Eylül'de verdiği ilk demeçte, "Ukraynalı yetkilileri uyarıyorum, eğer çatışmayı bu şekilde tırmandırırlarsa, Polonya topraklarına ithalat yasağına daha fazla ürün ekleyeceğiz" değerlendirmesinde bulunmuştu.