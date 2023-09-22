Polonya'dan dikkat çeken Ukrayna kararı: Milyarlarca dolara satın aldığımız silahlarımızı başkasına devredemeyiz

"Polonya'nın güvenliğini artırmak için milyarlarca dolara satın aldığımız yeni silahlarımızı bir başkasına devredemeyiz. Şu anda Güney Kore ya da ABD'den aldığımız Abrams, Patriot sistemleri ya da HIMARS gibi yeni silahların transferine ilk karşı çıkan ben olacağım"