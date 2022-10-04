Polonya'dan Türkiye'ye övgü: NATO’da kilit öneme sahipler

Polonya Dışişleri Bakanlığı Siyasi Direktörü Witold Sobkow, Türkiye ile ilişkileri değerlendirdi.

Sobkow, Polonya'nın Ankara Büyükelçiliği'nde Polonya ile Çekya'nın Ankara büyükelçiliklerinin birlikte organize ettiği 'Ukrayna’ya Karşı Rus Savaşı Konferansı'na katıldı.

"Türk SİHA'larıyla hepimize yardım etti"

Sobkow, Türkiye’nin Rusya-Ukrayna arasındaki arabuluculuk rolüne değinerek, Türkiye’nin çabalarının tahıl koridoru, Ukraynalı mahkumların serbest bırakılması başta olmak üzere birçok somut adımla neticelendiğini belirtti.

"Türkiye’ye, Türk SİHA'larıyla hepimize yardım ettiği için çok teşekkür ederim. Bugünlerde çok meşhurlar, Ukrayna’da ve diğer ülkelerde ünlüler." diyen Sobkow, Türkiye’nin bir şekilde Rusya ile çatışmaya girmeden Ukrayna’nın savaşta mağlup olmamasına yardım edecek bir yol bulduğunu iade etti.

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"Türkiye, NATO'da kilit önem sahip bir partner ve müttefik"

Türkiye’nin Polonya’nın uzun süredir stratejik ortağı olduğunu vurgulayan Sobkow, "Türkiye, NATO’da kilit öneme sahip bir partner ve müttefik. Türkiye’ye yaptığı her şey için teşekkür ediyorum." dedi.

Sobkow, Türkiye’nin bu bağlamda Polonya, AB ve Avrupalı kurumlarla iş birliği içinde sonuçlanan çabalarının devam etmesini beklediklerini kaydetti.

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