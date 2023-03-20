Polonya'ya geçen Ukraynalı mülteci sayısı 10,5 milyonu aştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Ukrayna ile ilgili belirlediği hedeflere sadece askeri yollarla ulaşılabileceğini söyledi. Peskov, Ukrayna meselesinin çözümünde barış yoluna geçiş için gerekli koşulların oluşmadığını belirterek, "Belirlenen hedeflere ulaşılması, bizim için öncelikli ve her zaman böyle olacak. Bu hedeflere şimdi sadece askeri yollarla ulaşılabilir." ifadesini kullandı.