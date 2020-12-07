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Dünya Pompeo açıkladı ABD Venezuelada Guaidoyu tanımaya devam edecek
AMERİKA

Pompeo açıkladı: ABD Venezuela'da Guaido'yu tanımaya devam edecek

Pompeo açıkladı: ABD Venezuela'da Guaido'yu tanımaya devam edecek

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Venezuela'da Devlet Başkanı Maduro'nun liderliğindeki ittifakın zafer ilan ettiği Ulusal Meclis seçimlerini kınadıklarını ve ülkenin "meşru lideri" olarak Juan Guaido'yu tanımaya devam edeceklerini açıkladı.

Haber Merkezi AA
Mike Pompeo
Mike Pompeo

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, yaptığı yazılı açıklamada, Venezuela'da 6 Aralık'ta yapılan Ulusal Meclis seçimlerini "siyasi saçmalık" olarak nitelendirerek, "Dünyanın başka birçok demokrasisi gibi ABD de minimum güvenilirlik standartlarını karşılayamayan bu maskaralığı kınamaktadır." ifadesini kullandı.

  • Maduro'nun, "Birçok demokrasi dışı taktik" ile seçimlere hile karıştırdığını öne süren Pompeo, birçok ülkenin yanı sıra, Avrupa Birliği, Amerikan Devletleri Örgütü (OAS), Lima Grubu gibi birçok uluslararası kuruluşun da bu seçimlerin sonucunu reddettiğini anımsattı.

Juan Guaido

Pompeo, "Bu saçmalık (seçimler), Venezuela halkının gerçek temsilcisi olan yegane demokratik kurumunu yok ederek, Maduro'ya boyun eğen, kukla ve suç ortağı Ulusal Meclis kurma çabasından başka bir şey değildir." yorumunda bulundu.

Maduro yönetiminin "özgür ve adil bir seçim yapmaktan uzak bir rejim" olduğunu savunan Pompeo, "ABD, Geçici Devlet Başkanı Juan Guaido'yu ve meşru Ulusal Meclisi tanımaya devam edecektir. Uluslararası toplum, 2018 seçimlerinde hile yaparak gayrimeşru bir şekilde ülkenin başında olan Maduro'nun ikinci bir seçimi çalmasına izin vermemelidir. Demokrasi yemini etmiş tüm ülkeleri, 6 Aralık seçimlerini kınamaya ve meşru Ulusal Meclis ile Guaido'yu desteklemeye davet ediyoruz." çağrısında bulundu.

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