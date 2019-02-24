Dünya Prens Selman Uygur Türkleri zulmüne destek verdi
ASYA

​Prens Selman Uygur Türkleri zulmüne destek verdi

Prens Selman Uygur Türkleri zulmüne destek verdi

Suudi Arabistan Veliaht Prens Selman’ın imaj tazelemek için çıktığı gezinin son durağı Çin’de yaptığı görüşmelerde, Müslüman Uygur Türklerine karşı yapılan insanlık dışı insan hakları ihlallerini görmezlikten gelmesi tepki topladı. Veliaht Selman, Çin tarafını seçerek yaptığı açıklamada, Pekin yönetiminin Uygur halkına yönelik insan hakları uygulamalarına destek verdi.

Haber Merkezi Diğer
Prens Muhammed Bin Selman, Çin'e ziyaret gerçekleştirdi.
Prens Muhammed Bin Selman, Çin'e ziyaret gerçekleştirdi.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın 'imaj tazelemek' için çıktığı gezinin son durağı Çin'de, Pekin yönetiminin Uygur Müslüman Türklerine uyguladığı 'sistematik' baskı ve gözaltıları görmezlikten gelmesi, Uygur halkını derinden üzdü.

  • Prens Muhammed Bin Selman, dün Çin'in başkeni Pekin'de Cumhurbaşkanı Xi Jinping ile bir araya geldiğinde, Çin'in Müslüman Uygur halkına yapılan insan hakları ihlallerine gözünü kapattı.

Çin'de ve başka ülkelerde yaşayan Müslüman Uygur cemaati, Suudi Arabistan'ın fiili yöneticisi ve İslam'ın en kutsal alanlarının koruyucusu olarak gördükleri Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'ın, Çin'in Uygur Müslüman Türklerine yönelik insan hakları ihlalleri sorununu gündeme getirmesini bekliyordu.

UYGUR HALKININ YERİNE ÇİN TARAFINI SEÇTİ

Bunun yerine Çin tarafını seçen Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman, yaptığı açıklamada Pekin yönetiminin Müslüman Uygur halkına yönelik insan hakları uygulamalarına destek verdi.

Çin'in ulusal güvenliğini korumak için terörle mücadele ve aşırılıkçılara karşıtı tedbirler alma hakkına saygı duyuyoruz ve destekliyoruz” diyen Veliaht Selman, Çin yönetimi tarafından işletilen Xinhua haber ajansına verdiği demeçte ise, “Çin'le işbirliğini güçlendirmeye hazırız ” mesajını verdi.

Uygurlu yaşlı adam: Hayvan kadar değerimiz yok
OYNAT 00:57
Uygurlu yaşlı adam: Hayvan kadar değerimiz yok
Uygur Türkleri, Çin toplama kamplarında yaşanan zulmü protesto etmek için toplandılar. Uygur Türklerinden olan bir amca ise yaşanılanları göz yaşları içinde anlattı. “Bizden daha fazla aşağılanmış, horlanmış hayvanlar bile görmedim. Timsahları bile himaye eden teşkilatlar var. Biz insan olarak sahipsiziz.' diyerek göz yaşlarına boğulan Uygurlu yaşlı adam, çevresindeki herkesi de ağlattı.

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1 MİLYONA YAKIN UYGUR TÜRKÜ TOPLAMA KAMPLARINDA

Çin'in işgali altındaki Doğu Türkistan Uygur bölgesinde yaklaşık 10 milyon Müslüman yaşıyor. Doğu Türkistan nüfusunun yaklaşık yüzde 45'ini oluşturan Uygur Müslüman Türkü, Çin yetkililerini kültürel, dini ve ekonomik ayrımcılıkla suçluyor.

ABD'li yetkililere ve BM uzmanlarına göre; 1 milyona yakın Müslüman Uygur Türkü, Çin'li yetkililer tarafından, Çin kültürünü benimsemesi için zorla eğitim kamplarında eğitiyor.

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ÇİN SİSTAMETİK BASKI UYGULUYOR

İnsan Hakları İzleme Örgütü tarafından geçen eylül ayında yayınlanan bir raporda, Çin hükümetini Doğu Türkistan'daki Müslüman Uygur Türklerine karşı “sistematik baskı” uyguladığı suçlandı. 117 sayfalık rapora göre; Çin hükümeti, bölgede Uygur Müslüman Türklerinine karşı “kitlesel keyfi gözaltı, işkence ve kötü muamele düzenledi. Çin yönetiminin son bir ayda, Uygur Müslüman Türklerine karşı uyguladığı baskı, gözaltılar artmış; birçok Uygur Müslüman Türkü, toplama kamplarına sürülmüştü.

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