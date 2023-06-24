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Dünya

Prigozhin’in bulunduğu Rostov bölgesinde yoğun trafik

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Rostov bölgesinde yoğun trafik yaşandığını belirterek bölge karayolunun çeşitli yerlerinde içme suyu noktaları kurduğunu duyurdu.

12:26 . 24/06/2023 Cumartesi
DHA
Rostov'da yoğun trafik

Rostov'da yoğun trafik

Rusya adına Ukrayna’da savaşan paramiliter Wagner grubunun lideri Yevgeny Prigozhin, bugün yaptığı videolu isyan açıklamasında Rostov bölgesinin idarî merkezi Rostov-on-Don’da olduğunu ifade etmişti.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Rostov bölge karayolunda yaşanan yoğun trafiğin nedeni hakkında bilgi vermedi ancak ekiplerin, Kamensk-Shakhtinsky bölgesinde ve Millerovsky yönünde çalıştıklarını ifade etti. Rusya Devlet Başkanı Putin ise bugünkü ulusa sesleniş konuşmasında, Rostov-on-Don'daki durumu istikrara kavuşturmak için kararlı adımlar atılacağını vurgulayıp “Durum zorluğunu koruyor; aslında sivil ve askeri yetkililerin çalışmaları engelleniyor” açıklamasını yaptı.  



#Prigozhin
#Rusya
#wagner
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