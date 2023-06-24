Prigozhin’in bulunduğu Rostov bölgesinde yoğun trafik

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Rostov bölge karayolunda yaşanan yoğun trafiğin nedeni hakkında bilgi vermedi ancak ekiplerin, Kamensk-Shakhtinsky bölgesinde ve Millerovsky yönünde çalıştıklarını ifade etti. Rusya Devlet Başkanı Putin ise bugünkü ulusa sesleniş konuşmasında, Rostov-on-Don'daki durumu istikrara kavuşturmak için kararlı adımlar atılacağını vurgulayıp “Durum zorluğunu koruyor; aslında sivil ve askeri yetkililerin çalışmaları engelleniyor” açıklamasını yaptı.