Putin 9 Mayıs'ta ne ilan edecek: Zafer mi, savaş mı?

9 Mayıs, Rus tarihinin mihenk taşlarından biri. Bu gün, Rusya'nın İkinci Dünya Savaşı'nda Nazileri mağlup edişinin anısına "Zafer Günü" olarak kutlanıyor.

Şimdi dünya bu tarihe odaklandı. O gün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ne söyleyeceği merak ediliyor.

Bazı uzmanlara göre Rusya, Ukrayna savaşında hüsrana uğradı. Beklediği kısa ve kolay zaferi elde edemedi.

Ukraynalıların büyük direnişi ile karşılaştı. Putin'in önünde iki seçenek olduğu belirtiliyor.

FOTOĞRAF 5 Dünya Sağlık Örgütü Başkanı (DSÖ) Tedros Adhanom Ghebreyesus ve Acil Durum Programı Direktörü Mike Ryan, Kiev’e önceden duyurulmayan bir ziyaret gerçekleştirdi. Mike Ryan Kiev’de düzenlenen basın toplantısında, sağlık tesislerine saldırmaktan kaçınmanın savaşan tarafların açık sorumluluğu olduğunu, ancak DSÖ'nün ülkedeki hastanelere ve kliniklere yapılan 200 saldırıyı belgelediğini söyledi.<br> Amerika'nın Sesi'nde (VOA) yer alan habere göre Mike Ryan, \"Sağlık tesislerine kasıtlı saldırılar, uluslararası insancıl hukukun ihlalidir ve bu nedenle, her durumda savaş suçlarını temsil eder\" dedi. Ryan, \"Bu saldırılara tanık olmayı ve onları belgelemeyi sürdürüyoruz. Birlemiş Milletler sisteminin, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin ve diğer kurumların bu saldırıların ardındaki suç niyetini değerlendirmek için gerekli soruşturmaları yapacağına güveniyoruz\" diye konuştu. Ryan, 200 vakanın Ukrayna sağlık tesislerine yönelik saldırıların tamamı olmadığını, yalnızca WHO’nun doğrulayabildiği saldırılar olduğuna dikkat çekti. Kiev, Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'yı işgale başlamasından bu yana bu tür yaklaşık 400 saldırı olduğunu savunuyor.<br> Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, 5 Mayıs’ta yaptığı açıklamada, Rus birliklerinin Ukrayna'da yaklaşık 400 sağlık kurumunu yıkıma uğrattığını veya zarar verdiğini söyledi. Rusya, Ukrayna ve Batılı ulusların olası savaş suçlarıyla ilgili suçlamalarını bugüne kadar reddetti ve savaşta sivilleri hedef almadığını savundu.<br> WHO Başkanı Tedros da Kiev’deki basın toplantısında, \"Tüm Ukrayna halkına mesajım şudur; DSÖ yanınızda. Rusya Federasyonu'na bu savaşı durdurması için çağrıda bulunmayı sürdürüyoruz\" ifadelerini kullandı.<br> 5 Mayıs’ta ele geçirilen bir belgeye göre, WHO üye ülkeleri, 10 Mayıs’ta Moskova'daki büyük bir bölge ofisinin olası kapatılmasını içeren Rusya karşıtı bir kararı değerlendirecek. Üç diplomatik ve siyasi kaynak, karar taslağının Rusya’nın Birleşmiş Milletler’e bağlı WHO’nun yönetim kurulu üyeliğini askıya alma ve oy haklarının geçici olarak dondurulması gibi daha sert yaptırımları ise içermediğini söyledi. Büyük ölçüde AB diplomatlarınca hazırlanan ve bu hafta WHO’nun Avrupa bölge ofisine sunulan taslak, Ukrayna'nın Türkiye, Fransa ve Almanya dahil en az 38 üye tarafından imzalanan talebinin peşinden geldi.<br> DSÖ Ukrayna'da 'savaş suçu' kanıtı arıyor Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Rusya'nın Ukrayna'daki sağlık tesislerine saldırılarını belgelediğini ve olası bir savaş suçları soruşturması için kanıt topladığını açıkladı.

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Zafer ilan edecek iddiası

İddiaya göre Putin, 9 Mayıs'ta başkent Moskova'da yapacağı konuşmada "zafer ilan edecek.

Bir süredir Donbas'a odaklanan, Kiev'den çekilen, Mariupol'de büyük oranda kontrol sağlayan Rus ordusunun başarılı olduğunu duyuracak.

Böylece savaşı bitirecek.

OYNAT 00:52 Ukrayna'nın Yılan Adası'ndaki Rus karargahını vurduğu anları Bayraktar TB2 görüntüledi Ukrayna ordusuna ait iki adet Su-27 savaş uçağının Yılan Adası'ndaki Rus karargahını vurduğu anlar Bayraktar TB2 tarafından görüntülendi. Öte yandan Ukrayna ordusu tarafından yapılan açıklamada, Yılan Adası'ndaki Rus ordusuna ait hava savunma sistemlerinin hava destekli operasyonla vurulduğu bildirildi. BiP'te paylaş

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Nükleer silah çağrısı

Vladimir Putin'in önündeki diğer seçenek ise savaşı tüm Ukrayna'ya yaymak. Bu konuda kamuoyu baskısı hayli fazla.

"Savaşı bitirin" eylemleri rekor gözaltılarla hız keserken, Rus televizyonlarında Ukrayna'nın egemenliğini yok sayan yayınlar yapılıyor.

Hatta "nükleer silahları kullanın" yaygarası koparanlar bile var.

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FOTOĞRAF 10 Rusya'nın 9 Mayıs 1945 yılında Nazi Almanyası'na karşı kazandığı zaferi kutlayan Rus ordusu, bu yılki kutlamalar için Kızıl Meydan'da kıyafetli prova gerçekleştirdi. Rusya Savunma Bakanlığı, tören provasına 11 bin askerin, 131 adet modern askeri donanımın yanı sıra T-34-85 tanklarının katıldığını belirtti. Provaya Rus Hava Kuvvetleri, 77 uçak ve helikopterle katıldı. Batı basınında Rusya için tarihi bir öneme sahip 9 Mayıs'ta ya işgale son vereceği ya da tam bir savaş ilan edeceği iddiaları üzerine Zafer Günü, bu yıl ayrı bir önem kazandı. Rusya Savunma Bakanlığı açıklamasında \"1941-1945 Büyük Vatanseverlik Savaşı Zaferi'nin 77. yıldönümü münasebetiyle düzenlenen askeri geçit töreninin kostümlü provası bugün Moskova'nın Kızıl Meydanı'nda yapıldı\" ifadelerini kullandı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 'Kıyamet Uçağı veya Uçan Kremlin' olarak adlandırılan Ilyushin II-80'de tören provasında yerini aldı. Ilyushin Il-80, bir nükleer savaş patlak verdiğinde Putin'in savaşı yönetmeye devam etmesine izin verecek acil durum stratejik ekipmanına sahip Rus yapımı bir uçak olarak biliniyor. Rusya'da gövde gösterisi devam ediyor Rusya'da 9 Mayıs Zafer Günü askeri geçit töreni provası, başkent Moskova'nın Kızıl Meydanı'nda bugün yapıldı. Rus Ordusu'nun birçok biriminin katıldığı tören provası, Rusya'nın askeri gücünün bir gösterisi oldu.

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Rus ekonomisinin zor günleri

Rus ekonomisi yaptırımlar ve dünyada giderek büyüyen ekonomik kriz nedeniyle zor günler geçiriyor.

"Rusya Ukrayna'da başarılı olamadı" yorumları da Putin üzerindeki baskıyı artırıyor.

Rusya Devlet Başkanı'nın Ukrayna'ya karşı "topyekun savaş" seçeneğini tercih edeceği, hatta ulusal seferberlik ilan edeceği ileri sürüldü.

İddia, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace tarafından da dile getirildi.

Kremlin'den iddialara yalanlama

Moskova, bu ifadeleri kısa sürede yalanladı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, iddialara ilişkin "saçmalık" yorumunu yaptı. "Bunun olma ihtimali yok" dedi.

Ancak Rusya, Ukrayna'ya saldıracağına dair Batı'dan gelen istihbarat bilgisini uzun süre yalanlamıştı.

24 Şubat'ta da savaşı başlatmıştı.

Moskova'nın 9 Mayıs'ta nasıl bir yola gireceği merakla beklenirken, her iki seçeneğin de tüm dünyayı etkileyeceği yorumları yapılıyor.

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