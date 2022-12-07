Dünya Putin Delirmedik nükleer silahı jilet gibi savurarak dünyayı dolaşacak değiliz
ASYA

Putin: Delirmedik nükleer silahı jilet gibi savurarak dünyayı dolaşacak değiliz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin nükleer savaş tehdidine ilişkin açıklamalarda bulundu. Delirmedik, nükleer silahların ne olduğunu biliyoruz diyen Putin, "Bu silahı bir jilet gibi savurarak dünyayı dolaşacak değiliz" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi AA
Putin: Delirmedik nükleer silahı jilet gibi savurarak dünyayı dolaşacak değiliz
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin.

Reuters'ın haberine göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna savaşının 10. ayında yaptığı açıklamalarla nükleer savaş tehdidine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Batıda ikinci sınıf ülke olarak görülen Rusya'nın kendini savunmak için elindeki bütün imkanları kullanacağını hatırlatan Putin, nükleer savaş riskinin arttığını söyledi.

Moskova'nın uyarılarının sonuncusu olarak değerlendirdiği Nükleer savaş riskine ilişkin açıklamasında " Çıldırmadık, nükleer silahların ne olduğunu anladık. Bu araçlara diğer nükleer ülkelerden daha gelişmiş ve modern biçimde sahibiz, bu açık bir gerçek. Ancak bu silahı bir jilet gibi savurarak dünyayı dolaşacak değiliz" ifadelerini kullandı.

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